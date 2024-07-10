Адвокат: Эстония устранила самый большой тормоз в деятельности финансового сектора

Адвокат адвокатского бюро Hedman Владислав Линко пояснил, что эстонские кредитно-финансовые учреждения обязаны идентифицировать личность клиента, если сумма сделки превышает 15 000 евро для физического лица и 25 000 евро для юридического лица, или если клиент находится за пределами Европейской экономической зоны.

„Для удаленной идентификации компании должны были использовать только то программное обеспечение, которое соответствовало требованиям Евросоюза вместе с удостоверяющим личность цифровым документом. Однако, это было возможно только теоретически, поскольку для идентификации личности каждая страна использует собственное программное обеспечение. В то же время не все страны Евросоюза внедрили программное обеспечение для распознавания ID-карт“, — сказал Линко. Ситуация осложнялась в случае, если клиента надо было идентифицировать за пределами Европейского союза, что, по словам адвоката Hedman, делало цифровую проверку практически невозможной.

Кроме того, даже при наличии подходящей технологии в Эстонии были установлены дополнительные требования к идентификации личности и проверке данных. „Помимо прочего, было обязательным собеседование в режиме реального времени с каждым потенциальным клиентом“, — привел Линко пример требований, действовавших до сих пор.

Хорошие новости для Veriff

Изменение в законе теперь позволяет финансовому сектору использовать для удаленной идентификации клиентов уже имеющиеся на рынке, но ранее не отвечавшие требованиям технологические решения, которые предлагают, например, Veriff и Sumsub, а также может быть использовано программное обеспечение собственной разработки. Оно должно отвечать только трем требованиям.

1. Технология удаленной идентификации должна обеспечивать достаточную гарантию того, что персональные данные и документы, предоставленные клиентом, являются верными.