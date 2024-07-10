Исследование: что удерживает жителей Эстонии от покупки электромобилей?

„Я вижу, что в ближайшие пять лет продажа электромобилей в Эстонии достигнет 20-30%, но поскольку средний уровень Евросоюза сегодня все еще далеко опережает нас, вероятно, потребуется около 10 лет, чтобы догнать его“, - сказал Тоонекург.

Тоонекург заявил, что при покупке электромобиля действительно нужно изменить некоторые привычки, например, нужно учитывать время, необходимое для зарядки аккумулятора. В то же время он видит, что благодаря совокупному эффекту снижающихся цен, постоянно растущего запаса хода и развития инфраструктуры в ближайшем будущем можно ожидать значительного увеличения доли продаж электромобилей.

При этом эксперт отметил, что опасения по поводу короткого срока службы аккумулятора опровергаются самими производителями. „Исследование показывает, что существует большое количество людей, которых беспокоит срок службы аккумуляторов. На самом деле производители создали длительные гарантии на аккумуляторы – обычно на 8 лет. Для сравнения – гарантия на автомобили с двигателем внутреннего сгорания обычно составляет 5 лет. Это показывает, что вера самих производителей в электромобили также высока, потому что иначе не было бы гарантий“, - сказал он.

„При появлении на рынке первых электромобилей связанные с ними страхи распространялись в обществе как лесной пожар. Cегодня многие из них стали мифами. Исчезает и основная проблема, выявленная в ходе исследования: стоимость электромобилей падает и становится все более конкурентоспособной по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Например, внедорожник Nissan Ariya в настоящее время предлагается в Эстонии по акции за 34 000 евро“, — сказал исполнительный директор компании по развитию решений для платформ по продаже автомобилей Modera Райдо Тоонекург.

80% респондентов опроса главным недостатком считают высокую закупочную цену и малый запас хода электромобиля. Кроме того, 71% респондентов отмечают как недостаток время, затраченное на зарядку, а для двух третей опрошенных проблема заключается в недостаточной зарядной инфраструктуре и коротком сроке службы аккумулятора.

По данным Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей, на электромобили приходится 6,8% всех новых автомобилей, проданных в Эстонии, тогда как доля продаж электромобилей в Европейском Союзе остается на уровне 12%.

„Из исследования мы видим, что опыт жителей Эстонии по использованию электромобилей достаточно обширен, а интерес к теме также высок: почти половина населения ездила на электромобиле, а треть хотела бы попробовать. При этом тех, кто реально рассматривает покупку электромобиля, значительно меньше, оставаясь на уровне 12-14%“, - прокомментировал руководитель фирмы Veho AS (автодилера торговой марки Mercedes-Benz) Кейо Каазик.

По мнению Каазика, из результатов исследования достаточно ясно вырисовывается основная причина того, почему существующий интерес пока в значительной степени не реализуется на практике. „Причиной этого является высокая закупочная цена электромобилей, к которой добавляется еще и несколько устаревшее понимание того, что запас хода у электромобиля короче и что инфраструктура зарядок в Эстонии недостаточно развита. В то же время водители осознают, что затраты на техническое обслуживание и стоимость километража электромобиля все же ниже, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания“, — добавил Каазик.

„Сомневающимся я бы посоветовал обратить внимание не только на возможности нового автомобиля, но и на рынок подержанных автомобилей. Я считаю, что сейчас самое время купить электромобиль. Даже электромобили, которым несколько лет, являются технически очень хорошими автомобилями и представляют собой новейшие технологии“, — призвал Каазик.

„Кроме того, эстонское общество начало приобретать некоторый опыт обращения с электромобилями, и мы можем преодолеть страхи и предубеждения, связанные со сроком службы аккумулятора, надежностью и безопасностью электромобилей. Сегодня на вторичном рынке можно найти мало использованные электромобили по очень разумной цене“, — добавил Кейо Каасик.

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