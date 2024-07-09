Eesti Energia привлекла с помощью зеленых гибридных облигаций на Лондонской бирже 400 млн евро

Объем подписки на зеленую гибридную облигацию Eesti Energia превысил эмиссию более чем в четыре раза, то есть предложения поступили на сумму более 1,6 миллиарда евро. На облигацию подписались почти 200 инвестиционных фондов по всему миру, две трети потенциальных инвесторов были из Европы, включая Эстонию.

„Огромный интерес международных инвесторов демонстрирует, что концерн Eesti Energia и наша основанная на зеленом пути стратегия вызывают доверие и воспринимаются как амбициозные. Число желающих подписаться на наши зеленые гибридные облигации превысило объем эмиссии в несколько раз, и это подтверждает, что планы предприятия устойчивы и перспективны“, - сказала член правления и финансовый директор концерна Eesti Energia Марлен Тамм.

По словам Тамм, процентная ставка по облигации в основном зависит от трех факторов: кредитного рейтинга компании-эмитента, рыночной ситуации и характера выпущенного инструмента.

„Чрезвычайно высокий интерес позволил нам предложить облигации по более низкой процентной ставке, чем мы планировали изначально, - отметила Тамм. - Нам удалось в ходе предложения снизить процентную ставку более чем на полпроцента, и предложение мы закрыли на уровне 7,875%, что сопоставимо с другими аналогичными предложениями облигаций как на международном уровне, так и в Эстонии. Мы рады такому результату и тому, что международные инвесторы нам доверяют“.

Это первая выпущенная в Эстонии зеленая облигация, которая обращается на Лондонской фондовой бирже. Зеленая гибридная облигация означает, что компания берет на себя ответственность перед инвесторами за то, что капитал, полученный под облигации, будет инвестирован в зеленые проекты.