Eesti Energia привлекла с помощью зеленых гибридных облигаций на Лондонской бирже 400 млн евро(1)
В целях поддержания коммерческой деятельности и укрепления финансовой позиции Eesti Energia привлекает 400 миллионов евро дополнительного капитала, предлагая зеленые гибридные облигации на Лондонской фондовой бирже. Привлеченные средства будут инвестированы в проекты, поддерживающие развитие производства возобновляемой энергии, передает пресс-служба Eesti Energia.
Объем подписки на зеленую гибридную облигацию Eesti Energia превысил эмиссию более чем в четыре раза, то есть предложения поступили на сумму более 1,6 миллиарда евро. На облигацию подписались почти 200 инвестиционных фондов по всему миру, две трети потенциальных инвесторов были из Европы, включая Эстонию.
„Огромный интерес международных инвесторов демонстрирует, что концерн Eesti Energia и наша основанная на зеленом пути стратегия вызывают доверие и воспринимаются как амбициозные. Число желающих подписаться на наши зеленые гибридные облигации превысило объем эмиссии в несколько раз, и это подтверждает, что планы предприятия устойчивы и перспективны“, - сказала член правления и финансовый директор концерна Eesti Energia Марлен Тамм.
По словам Тамм, процентная ставка по облигации в основном зависит от трех факторов: кредитного рейтинга компании-эмитента, рыночной ситуации и характера выпущенного инструмента.
„Чрезвычайно высокий интерес позволил нам предложить облигации по более низкой процентной ставке, чем мы планировали изначально, - отметила Тамм. - Нам удалось в ходе предложения снизить процентную ставку более чем на полпроцента, и предложение мы закрыли на уровне 7,875%, что сопоставимо с другими аналогичными предложениями облигаций как на международном уровне, так и в Эстонии. Мы рады такому результату и тому, что международные инвесторы нам доверяют“.
Это первая выпущенная в Эстонии зеленая облигация, которая обращается на Лондонской фондовой бирже. Зеленая гибридная облигация означает, что компания берет на себя ответственность перед инвесторами за то, что капитал, полученный под облигации, будет инвестирован в зеленые проекты.
Чтобы облигация классифицировалась как зеленая, Eesti Energia подготовила рамочный документ зеленого финансирования (Green Finace Framework). Документ был подтвержден независимой консалтинговой компанией ISS Corporate Solutions, которая выдала справку (Second Party Opinion) о соответствии экологическим критериям. Зеленая облигация является подтверждением того, что Eesti Energia движется в правильном направлении на своем зеленом пути.
Eesti Energia выражает благодарность всем, кто оказывал помощь в подготовке и реализации эмиссии зеленых гибридных облигаций: Goldman Sachs Bank Europe SE, LHV Bank, A&O Shearman, Linklaters, Sorainen и Ellex Raidla.
Eesti Energia – это международный энергетический концерн, основными рынками которой являются страны Балтии, Финляндия и Польша. Концерн занимается производством и продажей энергии, а также развитием химической промышленности, предоставляя своим клиентам полезные и удобные энергетические решения.
Что такое гибридная облигация? Гибридная облигация по сути является инструментом собственного капитала, позволяющим делать значительные инвестиции без увеличения долгового бремени для компании. Способность компании выпустить гибридную облигацию показывает, что на международном уровне инвесторы рассматривают Eesti Energia как сильное, надежное и амбициозное предприятие, которому предоставляют кредитование с таким повышенным риском. Гибридная облигация является бессрочной и имеет несколько более высокую процентную ставку по сравнению с обычной облигацией из-за более высокого риска с точки зрения инвесторов.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.