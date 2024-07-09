„Без перерывов до исчерпания повестки дня“. 15 июля пройдет внеочередное заседание Рийгикогу

На повестке дня – новое обсуждение не провозглашенного президентом ЭР Закона о налоге на моторные транспортные средства и внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу.

Предложение правления Рийгикогу в отношении графика работы на внеочередной сессии: работать без перерывов до исчерпания повестки дня.

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