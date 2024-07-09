09.07.2024, 15:15
„Без перерывов до исчерпания повестки дня“. 15 июля пройдет внеочередное заседание Рийгикогу
ФОТО: | Delfi Meedia
По предложению 37 членов Рийгикогу 15 июля спикер Рийгикогу Лаури Хуссар созывает внеочередную сессию парламента в зале заседаний замка Тоомпеа. Сессия начнется в 10:00.
На повестке дня – новое обсуждение не провозглашенного президентом ЭР Закона о налоге на моторные транспортные средства и внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу.
Предложение правления Рийгикогу в отношении графика работы на внеочередной сессии: работать без перерывов до исчерпания повестки дня.
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