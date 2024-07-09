В тяжелом ДТП погиб ведущий врач Клиники ТУ

Сообщение о тяжелой аварии на 105-м километре шоссе Йыхви — Тарту — Валга полиция получила в понедельник в 22.33. Автомобиль Škoda столкнулся с лосем.

По данным полиции, животное тоже погибло. Находившуюся в салоне пассажирку (49-летнюю женщину) после оказания первой медицинской помощи доставили домой.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сообщил, что „другой автомобиль получил небольшие повреждения, и люди в нем не пострадали“.

Юрий Карягин, который в марте отметил юбилей, работал в Тартуском университете профессором анестезиологии и интенсивной терапии.

В 2018 году он был удостоен премии Клиники ТУ за лучшую статью на эстонском языке в журнале Eesti Arst („Эстонский врач“).

С 2015 года Карягин являлся президентом Общества анестезиологов Эстонии.

В 2006 году его доклад на международном конгрессе анестезиологов стран Балтии был удостоен второй премии.

„Выражаем искреннее соболезнование как семье, так и всем коллегам доктора Карягина“, - говорится в сообщении Клиники Тартуского университета.

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