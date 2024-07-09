За неделю работы камер измерения скорости на Рейди теэ в Таллинне выписаны сотни штрафов

По оценке представителя Департамента полиции и пограничной охраны Тоомаса Паапа, 545 штрафов, выписанных за первую неделю, - это большое количество для одного перекрестка.

„Чем выше скорость, тем больше ограничено поле зрения водителя и тем больше времени и метров требуется, чтобы остановить автомобиль, например, при появлении неожиданного препятствия на дороге. Каждый дополнительный километр, добавленный к предельно допустимой скорости движения, увеличивает вероятность попадания в аварию и усугубляет возможные травмы. Безусловно, 545 штрафных уведомлений - это большое число“, - сказал Паап.

Камеры измерения скорости возле перекрестка Рейди теэ, Нарвского шоссе и Пирита теэ начали работать. Помимо превышения допустимой скорости, камеры фиксируют и проезжающие на запрещающий сигнал светофора автомобили.

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