Новости Эстонии
09.07.2024, 14:15

За неделю работы камер измерения скорости на Рейди теэ в Таллинне выписаны сотни штрафов

 
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

После первой недели работы камер контроля скорости на Рейди теэ в Таллинне полиция выписала водителям 545 штрафов за нарушение скоростного режима, пишет ERR.

По оценке представителя Департамента полиции и пограничной охраны Тоомаса Паапа, 545 штрафов, выписанных за первую неделю, - это большое количество для одного перекрестка.

„Чем выше скорость, тем больше ограничено поле зрения водителя и тем больше времени и метров требуется, чтобы остановить автомобиль, например, при появлении неожиданного препятствия на дороге. Каждый дополнительный километр, добавленный к предельно допустимой скорости движения, увеличивает вероятность попадания в аварию и усугубляет возможные травмы. Безусловно, 545 штрафных уведомлений - это большое число“, - сказал Паап.

Камеры измерения скорости возле перекрестка Рейди теэ, Нарвского шоссе и Пирита теэ начали работать. Помимо превышения допустимой скорости, камеры фиксируют и проезжающие на запрещающий сигнал светофора автомобили.

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