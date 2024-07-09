Эстонский совет помощи беженцам вырвался в лидеры гуманитарных организаций: годовой оборот составил 22 млн евро

„2023 год в мировом масштабе был неспокойным – прошел год с начала войны в Украине, конфликты в Армении и секторе Газа вновь вышли на первый план, сильные землетрясения произошли в Турции и Сирии, а численность вынужденных переселенцев продолжала расти во всем мире“, - сказал в предисловии к годовому отчету руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон. Именно в этом контексте Эстонский совет помощи беженцам осуществлял свою деятельность и вырос в крупнейшую гуманитарную организацию в странах Балтии. В прошлом году в Эстонском совете помощи беженцам работало более 100 человек, а годовой оборот организации составил более 22,6 миллиона евро.

В 2023 году Эстонский совет помощи беженцам работал в Эстонии, Украине, Армении, Грузии, Иордании и Турции, оказывая поддержку более чем 100 000 человек, пострадавших от кризисов, предоставляя нуждающимся гуманитарную помощь, а также проводя социальные программы и программы экономического обеспечения.

Самое большое представительство Эстонского совета помощи беженцев, который существует с 2000 года и сертифицирован Европейским союзом, находится в Украине и оказывает поддержку людям, пострадавшим от войны, которые проживают в прифронтовых и труднодоступных районах. В 2023 году Эстонский совет помощи беженцам предоставил в Украине денежную помощь более 80 000 человек, раздал более 35 000 продуктовых наборов и помог более 100 женщинам открыть или развивать свои микропредприятия. С начала полномасштабной войны Эстонский совет помощи беженцам поддержал более 280 000 человек в Украине. Это делает Эстонский совет помощи беженцам одним из крупнейших поставщиков денежной помощи в Украине.