Эстонский совет помощи беженцам вырвался в лидеры гуманитарных организаций: годовой оборот составил 22 млн евро(3)
Согласно годовому отчету Эстонского совета помощи беженцам за 2023 год, они выросли в крупнейшую гуманитарную организацию в странах Балтии.
„2023 год в мировом масштабе был неспокойным – прошел год с начала войны в Украине, конфликты в Армении и секторе Газа вновь вышли на первый план, сильные землетрясения произошли в Турции и Сирии, а численность вынужденных переселенцев продолжала расти во всем мире“, - сказал в предисловии к годовому отчету руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон. Именно в этом контексте Эстонский совет помощи беженцам осуществлял свою деятельность и вырос в крупнейшую гуманитарную организацию в странах Балтии. В прошлом году в Эстонском совете помощи беженцам работало более 100 человек, а годовой оборот организации составил более 22,6 миллиона евро.
В 2023 году Эстонский совет помощи беженцам работал в Эстонии, Украине, Армении, Грузии, Иордании и Турции, оказывая поддержку более чем 100 000 человек, пострадавших от кризисов, предоставляя нуждающимся гуманитарную помощь, а также проводя социальные программы и программы экономического обеспечения.
Самое большое представительство Эстонского совета помощи беженцев, который существует с 2000 года и сертифицирован Европейским союзом, находится в Украине и оказывает поддержку людям, пострадавшим от войны, которые проживают в прифронтовых и труднодоступных районах. В 2023 году Эстонский совет помощи беженцам предоставил в Украине денежную помощь более 80 000 человек, раздал более 35 000 продуктовых наборов и помог более 100 женщинам открыть или развивать свои микропредприятия. С начала полномасштабной войны Эстонский совет помощи беженцам поддержал более 280 000 человек в Украине. Это делает Эстонский совет помощи беженцам одним из крупнейших поставщиков денежной помощи в Украине.
В Эстонии Эстонский совет помощи беженцам поддержал интеграцию и адаптацию к новой среде прибывших сюда беженцев. В течение года организация организовала обучение для более чем 11 000 человек, общественные мероприятия для почти 5 000 участников, детские лагеря для более 120 детей, провела 800 собеседований в рамках мониторинга защиты и поддержала посредством программ ментального здоровья психическое благополучие более 160 человек. Через программы предпринимательства Эстонский совет помощи беженцам поддержал более 40 человек.
Кроме того, организация в 2023 году оперативно отреагировала на землетрясение в Турции и Сирии, помогла людям, бежавшим в Армению из Нагорного Карабаха, вынужденным переселенцам и беженцам в Грузии, а также построила в Иордании водосберегающие теплицы для поддержки уязвимых домохозяйств, возглавляемых женщинами.
Финансирование организации в основном осуществляется институциональными донорами, такими как Европейский Союз, бюро по оказанию гуманитарной помощи USAID, бюро по координации гуманитарных вопросов ООН, Министерство иностранных дел Эстонии, Эстонский центр международного сотрудничества в целях развития (ESTDEV) и другие. Доходы Эстонского совета помощи беженцам в прошлом году составили 22,6 миллиона евро, из которых 95% составило институциональное финансирование. Организация собрала пожертвования на сумму более 480 000 евро.
Более подробную информацию о деятельности Эстонского совета помощи беженцам в 2023 году можно найти в нашем недавно опубликованном годовом отчете.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.