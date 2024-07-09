Проект Rail Baltica подорожал в пять раз. Как это произошло и что с ним дальше делать?

В середине июня стало известно, что реализация амбициозного проекта Rail Baltica находится на грани срыва. По данным совместной оценки, проведенной высшими учреждениями аудита Эстонии, Латвии и Литвы, общая смета проекта за семь лет выросла в четыре раза с 5,8 млрд до 23,8 млрд евро. Хуже всего ситуация обстоит в Латвии: из-за неэффективных решений местных чиновников и задержек с привлечением финансирования латвийский участок будущей железнодорожной магистрали подорожал в пять раз до 9,6 млрд евро, что стало поводом для дискуссий о целесообразности продолжения дальнейших работ.