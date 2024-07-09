Суд отказал гражданину РФ в продлении разрешения на оружие

Гражданин России подал в Департамент полиции и погранохраны (PPA) ходатайство о продлении разрешения на оружие. В PPA отказали в продлении ходатайства, отметив, что согласно поправке к Закону об оружии, принятой 22.02.2023, он не соответствует изложенным в законе требованиям, то есть не является гражданином страны Евросоюза или НАТО, имеющим вид на жительство или право на проживание в Эстонии.

Гражданин России подал жалобу в Таллиннский административный суд с требованием отменить решение PPA и обязать его продлить срок действия разрешения на оружие. Он посчитал, что нормы противоречат принципу верховенства права, прежде всего принципам запрета на обратную силу, защиты законных ожиданий и доверия. Ко всем гражданам нужно относиться одинаково, никто не должен подвергаться дискриминации по национальному признаку, происхождению или иным обстоятельствам. Также жалобщик посчитал, что государство не рассмотрело другие, менее ущемляющие права меры для обеспечения безопасности.

Закон соответствует конституции

Исходя из вышеизложенного, предмет спора заключался в том, соответствует ли §30 ч 2 Закона об оружии Конституции. Суд проверил конституционность нормы и установил, что §30 ч 2 Закона об оружии и соответствующие применительные нормы соответствуют Конституции, и оставил жалобу без удовлетворения.

Суд посчитал, согласившись с пояснительной запиской и административными органами в том, что в данном случае ограничение приобретения и владения огнестрельным оружием имеет легитимную цель, которая выражается в обеспечении национальной безопасности и общественного порядка. Частью обеспечения общественного порядка и безопасности являются и упреждающие действия по прогнозированию и предотвращению угроз. Общеизвестный факт, что более двух лет назад приграничный сосед Эстонии начал военную агрессию против Украины, что привело к существенному изменению обстановки в сфере безопасности, что в свою очередь требует применения дополнительных превентивных мер.