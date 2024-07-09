Суд отказал гражданину РФ в продлении разрешения на оружие
На прошлой неделе, 1 июля, Таллиннский административный суд отклонил ходатайство гражданина РФ о продлении срока действия разрешения на оружие.
Гражданин России подал в Департамент полиции и погранохраны (PPA) ходатайство о продлении разрешения на оружие. В PPA отказали в продлении ходатайства, отметив, что согласно поправке к Закону об оружии, принятой 22.02.2023, он не соответствует изложенным в законе требованиям, то есть не является гражданином страны Евросоюза или НАТО, имеющим вид на жительство или право на проживание в Эстонии.
Гражданин России подал жалобу в Таллиннский административный суд с требованием отменить решение PPA и обязать его продлить срок действия разрешения на оружие. Он посчитал, что нормы противоречат принципу верховенства права, прежде всего принципам запрета на обратную силу, защиты законных ожиданий и доверия. Ко всем гражданам нужно относиться одинаково, никто не должен подвергаться дискриминации по национальному признаку, происхождению или иным обстоятельствам. Также жалобщик посчитал, что государство не рассмотрело другие, менее ущемляющие права меры для обеспечения безопасности.
Закон соответствует конституции
Исходя из вышеизложенного, предмет спора заключался в том, соответствует ли §30 ч 2 Закона об оружии Конституции. Суд проверил конституционность нормы и установил, что §30 ч 2 Закона об оружии и соответствующие применительные нормы соответствуют Конституции, и оставил жалобу без удовлетворения.
Суд посчитал, согласившись с пояснительной запиской и административными органами в том, что в данном случае ограничение приобретения и владения огнестрельным оружием имеет легитимную цель, которая выражается в обеспечении национальной безопасности и общественного порядка. Частью обеспечения общественного порядка и безопасности являются и упреждающие действия по прогнозированию и предотвращению угроз. Общеизвестный факт, что более двух лет назад приграничный сосед Эстонии начал военную агрессию против Украины, что привело к существенному изменению обстановки в сфере безопасности, что в свою очередь требует применения дополнительных превентивных мер.
Ограничение на приобретение и владение оружием является целесообразной и необходимой мерой. Гражданин иностранного государства не имеет таких лояльных отношений с Эстонией, как со своей родной страной. Гражданство – это не просто паспорт, с которым можно путешествовать, оно влечет за собой обязательства по отношению к стране гражданства. Прежде всего, это лояльность, которая связана как с отношением, так и с обязательством по мобилизации. Гражданство влечет за собой обязательства перед своей страной независимо от того, разделяют люди взгляды нынешней правящей власти в стране своего гражданства или нет. Согласно конституции РФ, проживающие в Эстонии российские граждане обязаны сражаться за свою страну (Россию) и учитывать возможную мобилизацию.
Ограничения необходимы
Суд установил, что ограничение приобретения и владения оружием необходимо. В качестве более мягкой меры Министерство внутренних дел рассматривало приостановление действия разрешений на оружие и изъятие оружия на хранение. Это более мягкая мера с точки зрения человека, но она не является равнозначной с точки зрения государства, в том числе по части (административной) нагрузки. Также Эстонская Республика приняла ряд различных мер, чтобы сделать среду более безопасной и склонить государство-агрессор к законному поведению. Такими мерами стали, например, санкции по ограничению использования активов и запрету на въезд граждан Российской Федерации.
Анализируя вопрос равного обращения, суд отметил, что сутью гражданства является лояльность к стране гражданства. Жалобщик отличается от граждан Эстонской Республики, которые обязаны чтить конституционный строй Эстонии и защищать независимость Эстонии, а также имеют право по личной инициативе оказывать сопротивление насильственному изменению конституционного строя. Жалобщик имеет эквивалентную обязанность лояльности по отношению к Российской Федерации, включая обязанность подчиняться распоряжениям, отданным в соответствии с российским законодательством, и принимать на себя обязательства по защите Российской Федерации, включая защиту территории.
Законодатель сделал в Законе об оружии исключение для граждан Евросоюза и стран-членов НАТО. Не похоже, что подобный конфликт лояльности может возникнуть у некоторых граждан Европейского союза и/или стран-членов НАТО, находящихся в Эстонии. Однако в случае с гражданами других стран такого конфликта лояльности исключать нельзя, поэтому мы имеем дело с разумным и уместным оправданием разного отношения к людям при приобретении и владении огнестрельным оружием.
К жалобщику не отнеслись несправедливо из-за его этнического, то есть национального или социального происхождения, языка, принадлежности к национальному меньшинству или места рождения. Основой другого обращения является гражданство, которое нельзя приравнивать к национальности, и вытекающие из него лояльные отношения с другим государством, ценности и цели которого могут существенно отличаться от таковых в Эстонии и, следовательно, представлять угрозу безопасности Эстонии. Суд отметил, что, хотя жалобщик прожил в Эстонии длительное время, он не счел необходимым изменить свое гражданство и выразить лояльность Эстонской Республике.
Также суд отметил, что принцип правовой уверенности, включая запрет на обратную силу, защиту законных ожиданий и доверия, не требуют „окаменения“ правового порядка, то есть того, что предоставленные когда-то права ни в коем случае нельзя менять, ограничивать или отбирать.
Изменение или ограничение нужно взвесить с одной стороны с учетом весомости права, предоставленного человеку, и изменений, которые он внес в свой образ жизни в результате этого, а с другой стороны с учетом весомости ценности, оправдывающей изменение. В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины возникла необходимость защиты безопасности и общественного порядка Эстонии.
Решение суда не вступило в законную силу, его можно оспорить в течение 30 дней.
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