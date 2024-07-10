Гигантский бизнес телекоммуникационных компаний: лидер рынка Telia на фоне повышения цен снимает рекордную сумму дивидендов

Согласно свежим данным Департамента статистики, в июне рост цен в Эстонии замедлился до 2,5%. Если в большинстве групп товаров инфляцию обуздали, то сектор услуг связи плывет против течения. Там годовое подорожание цен достигло целых 10,6%, что делает эту сферу сектором с самым быстрым ростом цен.

И не удивительно: за последний год в средствах массовой информации появилось большое число новостей о том, что та или иная услуга связи снова подорожает. При этом у крупных телекоммуникационных компаний вообще не возникает проблем с обоснованием повышения цен. Они приводят в качестве причин, например, растущие объемы данных, киберугрозы, расходы по процентам, большие инвестиции, общую инфляцию и рост производственных затрат.