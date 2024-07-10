Экономика
10.07.2024, 21:30

Гигантский бизнес телекоммуникационных компаний: лидер рынка Telia на фоне повышения цен снимает рекордную сумму дивидендов

 
Эстонское подразделение Telia снимет в этом году 80,9 млн евро дивидендов
Эстонское подразделение Telia снимет в этом году 80,9 млн евро дивидендов
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Финансовые результаты телекоммуникационных компаний, разгоняющих рост цен в Эстонии, отличаются как день и ночь. В то время, как прибыль Tele2 усыхает, лидер рынка - Telia — вывозит в этом году из Эстонии гигантскую сумму в виде дохода собственника, пишет Ärileht.

Согласно свежим данным Департамента статистики, в июне рост цен в Эстонии замедлился до 2,5%. Если в большинстве групп товаров инфляцию обуздали, то сектор услуг связи плывет против течения. Там годовое подорожание цен достигло целых 10,6%, что делает эту сферу сектором с самым быстрым ростом цен.

И не удивительно: за последний год в средствах массовой информации появилось большое число новостей о том, что та или иная услуга связи снова подорожает. При этом у крупных телекоммуникационных компаний вообще не возникает проблем с обоснованием повышения цен. Они приводят в качестве причин, например, растущие объемы данных, киберугрозы, расходы по процентам, большие инвестиции, общую инфляцию и рост производственных затрат.

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