ВИДЕО | Кристен Михал: скорее всего, налог на гособорону затронет всех

По словам Кристена Михала, главной темой стала экономика и конкурентоспособность экономики. „Мы искали ответы на вопросы о том, что мы как государство можем сделать, чтобы облегчить жизнь предпринимателям и дать им возможность заниматься бизнесом“, – сказал будущий премьер-министр.

По его словам, имеется определенное желание – создать налоговую стабильность. „Если мы примем решения по сокращениям и налогам, то на 2025, 2026 и 2027 годы. Постоянная неопределенность в деловой и экономической среде должна прекратиться“, – сказал он.

По словам Михала, на принятие решений, связанных с сокращениями и налогами, уйдет от двух до трех недель. „Мы обязательно сократим публичный сектор, а также деятельность, которую можно сократить без последствий. Кроме этого мы обсудим необходимость введения налога на государственную оборону, поскольку потребность в обороне возросла“, – сказал Михал и добавил, что средства пойдут как на боеприпасы, так и внутреннюю безопасность.

Более конкретно говорить о налоге на гособорону рано, обсуждения по существу ведутся, у разных участников переговоров свое видение. Какова позиция реформистов? „Государственная оборона – это дело каждого, поэтому, вероятно, если этот налог будет введен, то он будет широкомасштабным. Это означает, что он затронет всех членов общества в зависимости от возможностей“, – сказал реформист, но подчеркнул, что о деталях можно будет говорить только после окончания дебатов.

Что касается уменьшения не облагаемого подоходным налогом минимума, то коалиция ждет расчетов Министерства финансов. „Такого предложения со стороны переговорной делегации Партии реформ не было, но мы обязательно обсудим все возможности“, – отметил Михал.

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