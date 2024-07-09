Ляэнеметс ответил Тоом о причинах июньского закрытия границы в Нарве

„Решение о приостановке пересечения границы было продиктовано необходимостью спасти людей, так как многочасовое ожидание на солнцепеке в теплый летний день на мосту между двумя странами может закончиться очень плохо. Огромная, многочасовая очередь была вызвана медленным пограничным контролем со стороны России, и я по-прежнему убежден, что прекращение пересечения границы в такой ситуации - единственное верное решение“, - говорится в ответе Ляэнеметса, отправленном 8 июля.

Яна Тоом в том числе хотела узнать у министра, нет ли у государства планов хоты бы временно восстановить 24-часовой режим работы пограничного пункта в Нарве, но прямого ответа на этот вопрос Ляэнеметс не дал.

„Я также убежден, что для людей, простоявших весь день в длинной очереди, пересекать границу в ночное время очень тяжело и неприятно. Ночной режим работы пограничного пункта - не самое дружелюбное решение для пересекающих границу, и сейчас для тех, кто хочет перейти границу, есть возможность обеспечить это и в человечное, дневное время“, - отметил министр внутренних дел.

Также он согласился с Яной Тоом в том, что люди не должны часами и днями ждать, чтобы пересечь границу, а также ночевать в парках или в машинах.

„Чтобы обеспечить беспрепятственное пересечение границы, всегда необходимо желание обеих соседних стран, нормальная инфраструктура и достаточное количество персонала, а также современные технические средства. Все это у Эстонии есть, но одних усилий Эстонии недостаточно, и по сути сотрудничество с Россией отсутствует“, - написал Ляэнеметс.

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