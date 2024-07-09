Экономика
09.07.2024, 09:05

TTJA проверил велосипедные шлемы: только один соответствовал требованиям

 
ФОТО: Bobex-73 | Shutterstock

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) провел проверки велосипедных шлемов в 21 торговой точке. Только один из 37 шлемов соответствовал всем требованиям. В трети случаев дефекты были устранены, остальные шлемы сняты с продажи.

В ходе контрольной инспекции проверялись: маркировка, наличие инструкции по применению на эстонском языке и декларация соответствия. Проверке подверглись как специализированные пункты продажи спортивных товаров, так и различные магазины с широким ассортиментов товаров, а также интернет-магазины, причем особое внимание уделялось шлемам низкой и средней ценовой категории.

„В ходе проверок выяснилось, что недостатки в основном касаются маркировки велосипедных шлемов. Результаты проекта не позволяют сделать вывод о том, что качество и безопасность продукции не обеспечены в должной мере. При выборе шлема мы советуем потребителям убедиться, что он имеет маркировку CE, которая подтверждает, что продукт прошел оценку согласно соответствующим стандартам и требованиям, а также что производитель берет на себя ответственность за данный продукт“, - сказала Яна Бальютис-Кютт, руководитель отдела безопасности товаров TTJA.

Проверке подвергалось наличие:

  • правильной маркировки на шлемах с указанием данных производителя, даты производства, размера и т.д;

  • инструкции по применению на эстонском языке, соответствующей оригиналу, составленному производителем;

  • декларации соответствия, которая сопровождает продукт и является корректной (если указана ссылка на сайт, то она должна быть рабочей).

В ходе проверки выяснилось, что только в одной торговой точке шлем соответствовал требованиям к маркировке и документации. Наиболее распространенными недостатками были:

  • 42% проверенных товаров имели несоответствующую или полностью отсутствующую маркировку;

  • у 69% проверенных изделий отсутствовала или была неполной инструкция по применению на эстонском языке;

  • 80% проверенных изделий имели неполную или полностью отсутствующую декларацию соответствия, прилагаемую к изделию.

Шлем является средством индивидуальной защиты и должен сопровождаться декларацией соответствия, составленной производителем, которая является заявлением производителя о соответствии продукта требованиям. В декларации соответствия, помимо прочего, указывается, проходил ли продукт испытания на соответствие требованиям и каким образом осуществлялись данные тесты. На шлеме, соответствующем требованиям, имеется маркировка соответствия CE.

При использовании шлемов для обеспечения безопасности очень важно следовать инструкциям производителя, которые объясняют, как правильно пользоваться шлемом и каков его срок службы. При расчете срока службы шлема крайне важно знать дату изготовления, так как материал подвержен износу и может перестать обеспечивать надлежащую защиту. В ходе контрольной проверки TTJA было обнаружено, что в двух случаях срок службы шлема уже истек.

В результате проверки в 13 случаях недостатки были устранены путем добавления или дополнения инструкции по применению продукта на эстонском языке и декларации соответствия. 23 велосипедных шлема были сняты с продажи, так как продавец не смог устранить выявленные недостатки.

TTJA призывает всех продавцов велосипедных шлемов ознакомиться с информацией, касающейся средств индивидуальной защиты, на сайте департамента.

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