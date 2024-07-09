TTJA проверил велосипедные шлемы: только один соответствовал требованиям
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) провел проверки велосипедных шлемов в 21 торговой точке. Только один из 37 шлемов соответствовал всем требованиям. В трети случаев дефекты были устранены, остальные шлемы сняты с продажи.
В ходе контрольной инспекции проверялись: маркировка, наличие инструкции по применению на эстонском языке и декларация соответствия. Проверке подверглись как специализированные пункты продажи спортивных товаров, так и различные магазины с широким ассортиментов товаров, а также интернет-магазины, причем особое внимание уделялось шлемам низкой и средней ценовой категории.
„В ходе проверок выяснилось, что недостатки в основном касаются маркировки велосипедных шлемов. Результаты проекта не позволяют сделать вывод о том, что качество и безопасность продукции не обеспечены в должной мере. При выборе шлема мы советуем потребителям убедиться, что он имеет маркировку CE, которая подтверждает, что продукт прошел оценку согласно соответствующим стандартам и требованиям, а также что производитель берет на себя ответственность за данный продукт“, - сказала Яна Бальютис-Кютт, руководитель отдела безопасности товаров TTJA.
Проверке подвергалось наличие:
правильной маркировки на шлемах с указанием данных производителя, даты производства, размера и т.д;
инструкции по применению на эстонском языке, соответствующей оригиналу, составленному производителем;
декларации соответствия, которая сопровождает продукт и является корректной (если указана ссылка на сайт, то она должна быть рабочей).
В ходе проверки выяснилось, что только в одной торговой точке шлем соответствовал требованиям к маркировке и документации. Наиболее распространенными недостатками были:
42% проверенных товаров имели несоответствующую или полностью отсутствующую маркировку;
у 69% проверенных изделий отсутствовала или была неполной инструкция по применению на эстонском языке;
80% проверенных изделий имели неполную или полностью отсутствующую декларацию соответствия, прилагаемую к изделию.
Шлем является средством индивидуальной защиты и должен сопровождаться декларацией соответствия, составленной производителем, которая является заявлением производителя о соответствии продукта требованиям. В декларации соответствия, помимо прочего, указывается, проходил ли продукт испытания на соответствие требованиям и каким образом осуществлялись данные тесты. На шлеме, соответствующем требованиям, имеется маркировка соответствия CE.
При использовании шлемов для обеспечения безопасности очень важно следовать инструкциям производителя, которые объясняют, как правильно пользоваться шлемом и каков его срок службы. При расчете срока службы шлема крайне важно знать дату изготовления, так как материал подвержен износу и может перестать обеспечивать надлежащую защиту. В ходе контрольной проверки TTJA было обнаружено, что в двух случаях срок службы шлема уже истек.
В результате проверки в 13 случаях недостатки были устранены путем добавления или дополнения инструкции по применению продукта на эстонском языке и декларации соответствия. 23 велосипедных шлема были сняты с продажи, так как продавец не смог устранить выявленные недостатки.
TTJA призывает всех продавцов велосипедных шлемов ознакомиться с информацией, касающейся средств индивидуальной защиты, на сайте департамента.
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