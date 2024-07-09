Автомобиль столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем: водитель погиб

В понедельник, 8 июля, в 22:33 на 105 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в Тартумаа произошло ДТП с участием лося и автомобиля. В результате столкновения погиб 50-летний мужчина, управлявший автомобилем Škoda. Погибло и животное. В автомобиле также находилась пассажирка, 49-летняя женщина, которую после оказания первой помощи доставили домой.

Оперативынй руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк рассказал, что водитель Škoda совершал обгон другого транспортного средства и в это время столкнулся с лосем, который внезапно выбежал на дорогу. „Другой автомобиль получил небольшие повреждения и люди там не пострадали“.

В этом году в авариях погибло 26 человек.

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