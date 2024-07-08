Продавцы: постоянный рост цен покупателям уже не по силам

По словам главы финансового отдела сети магазинов Selver Кристьяна Андерсона, за последние три года цены в продуктовых магазинах выросли на 40%: „Торговые предприятия более тщательно подходят к каждому нововведению. У кого в настоящее время есть своя стратегия – могут это сделать. Но я думаю, что крупные сети расширяются не очень активно и обязательно пересматривают свои ежедневные расходы и трудозатраты“.

Макроаналитик банка LHV Трийну Таппер говорит, что во второй половине года стоит ожидать еще большего роста цен и к концу года инфляция может достичь 4%: „Люди сейчас себя чувствуют так же неуверенно, как и во время финансового кризиса в 2009 году. И уверенности не будет, пока в кошельке не появится больше денег. Возможно, покупательная способность восстановится до уровня 2020 года только к концу 2026 года“.

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