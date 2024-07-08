Начинается строительство нового здания и спортзала Таллиннской реальной школы

Согласно договору о строительстве, заключенному между Таллиннским департаментом городского имущества и компанией Nordlin Ehitus OÜ, строительство будет завершено в июне 2026 года. Таким образом, осенью 2026 года школьная семья начнет новый учебный год в новых помещениях.

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, историческое здание Реальной школы было реновировано в 2000 году, однако строительства расширения школа ждала с 1980-х годов. „В январе этого года Реальная школа, первое специально спроектированное школьное здание в Таллинне, отметило свое 140-летие. Новое учебное здание станет своего рода символическим мостом между настоящим и прошлым“, – сказал Яаму. – Новая современная пристройка станет достойным дополнением в центре города, поскольку здания школы образуют три пространственных элемента: старое историческое здание, новое современное учебное здание и соединяющая их галерея. Расширение здания было спроектировано наиболее рациональным образом, подчеркивая историческую преемственность и сильные традиции Реальной школы“.

Новые помещения предназначены для 1–4-х классов, которые учились в тесном здании во дворе. В школе появится современный спортивный центр и просторная столовая. На верхних этажах пристройки будут расположены классы физики, химии, биологии, а также лаборатории, центр компетенции и классы для уроков технологии“.

Минималистичный фасад нового здания гармонично сочетается с архитектурой старого строения. Вертикальные бетонные элементы задают пространственную глубину и ритм, в то же время выполняют практическую функцию – создают тень, которая защищает от солнца, и помогают повысить энергоэффективность здания. Пространственно пристройка выглядит как объемная вариация существующего здания, продолжающая его принципы в современном ключе и соответствующая развитию общества и современному подходу к обучению.