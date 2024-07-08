08.07.2024, 17:18
ФОТО | Столкновение двух легковых автомобилей нарушило дорожное движение
Сегодня незадолго до полудня произошла авария на 2 км шоссе Вильянди-Рынгу в Вильяндимаа, где столкнулись два автомобиля Škoda Octavia.
По предварительным данным, один из автомобилей совершал поворот налево на парковку, а другой автомобиль, ехавший сзади, не заметил транспортное средство и врезался в него. Прибывшие на место медики оказали первую помощь четырем человекам. К счастью, госпитализация никому не понадобилась.
Движение на месте аварии было нарушено.
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