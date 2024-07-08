ФОТО | Столкновение двух легковых автомобилей нарушило дорожное движение

По предварительным данным, один из автомобилей совершал поворот налево на парковку, а другой автомобиль, ехавший сзади, не заметил транспортное средство и врезался в него. Прибывшие на место медики оказали первую помощь четырем человекам. К счастью, госпитализация никому не понадобилась.