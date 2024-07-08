08.07.2024, 18:44
ФОТО | Bolt арендовал для сотрудников на „летние дни“ паром Tallink(7)
ФОТО: Erakogu
Несколько лет подряд Bolt привозит в Эстонию 2000 своих сотрудников со всего мира и организует для них летние дни, в числе прочего заказывает специальный круиз от Tallink. На этот раз Tallink доставил работников Bolt в Силламяэ на борту „Baltic Queen“.
На прошлой неделе - 5 и 6 июля - эстонская компания, в которой уже работает более 4000 человек по всему миру, проводила свои традиционные летние дни, которые собирают в Эстонии около 2000 человек со всего мира, из них 800 - из 45 стран зарубежья. Как и в 2022 году, когда Bolt организовал для своих сотрудников специальный круиз на Сааремаа, людей пригласили на борт корабля. Для Baltic Queen компании Tallink это была первая поездка в Силламяэ.
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