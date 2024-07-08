ФОТО | Bolt арендовал для сотрудников на „летние дни“ паром Tallink

На прошлой неделе - 5 и 6 июля - эстонская компания, в которой уже работает более 4000 человек по всему миру, проводила свои традиционные летние дни, которые собирают в Эстонии около 2000 человек со всего мира, из них 800 - из 45 стран зарубежья. Как и в 2022 году, когда Bolt организовал для своих сотрудников специальный круиз на Сааремаа, людей пригласили на борт корабля. Для Baltic Queen компании Tallink это была первая поездка в Силламяэ.