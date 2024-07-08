ФОТО и ВИДЕО | Спикеры рассказали о коалиционных переговорах

Будущий премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) решил, что начнет переговоры о формировании нового правительства с социал-демократами и Eesti 200.

Переговоры были сосредоточены на вопросах экономики, государственных финансов и вопросах безопасности. По словам Михала, изыскиваются различные возможности для развития новых производств и локализации оборонной промышленности.

„Мы в принципе договорились, что если государство сделает крупные инвестиции, то они выйдут за пределы так называемого золотого круга и не осядут только в Таллинне и Харьюмаа, а будут распределены по всей Эстонии“, - сказал Лаури Ляэнеметс (СДП).

По словам Ляэнеметса, по такому же принципу работают и в других направлениях. „Новые рабочие места будут созданы не только в Харьюмаа, но и по всей Эстонии“, - сказал он.

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