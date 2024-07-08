Остались из-за шторма без электричества? В определенных случаях Elektrilevi компенсирует и испорченные продукты в холодильнике

„В Эстонии случаются сильные штормы, поэтому бывают и отключения электроэнергии на короткое или более длительное время. Однако на этот раз Elektrilevi не может решить проблему“, — написал Delfi читатель, проживающий в деревне на юго-востоке Эстонии, у которого электричества нет с середины воскресенья.

„К сожалению, многое из того, что накопилось в холодильниках, теперь придется выбрасывать“, — возмущается он.

Elektrilevi компенсирует ущерб

“Бригады и центр управления усердно работали в течение последних 36 часов. В настоящее время около 1200 клиентов все еще остаются без электричества“, — сообщила Delfi Ärileht директор по коммуникации и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд в 14:30.

„Мы надеемся сегодня устранить большую часть неисправностей и восстановить электроснабжение потребителей“, — добавила она.

Elektrilevi компенсирует испорченные продукты в холодильнике и морозильной камере, если на устранение неисправности ушло более 12 часов. „Как это предусмотрено постановленияем о требованиях к качеству сетевых услуг. Заявление можно подать в самообслуживании Elektrilevi“, — добавила Рейланд.

Более подробно о возмещении ущерба читайте на сайте Elektrilevi.

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