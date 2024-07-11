На каком языке общаться с работником, если он приехал из-за границы? Отвечает Инспекция труда

Как отмечает юрист-консультант Инспекции труда, важно, чтобы обе стороны трудовых отношений одинаково понимали содержание трудового договора. Работнику необходимо получить требуемую для работы информацию, она должна быть ему ясна и понятна. Несмотря на то, что прямой обязанности переводить инструкции закон не устанавливает, необходимо учитывать цель инструктажа. Его цель заключается в том, чтобы предоставить работнику информацию о том, какие опасности таятся в рабочей среде и как работать безопасно. Если работник этого не знает, последствием, к сожалению, может стать нарушение здоровья работника или кого-то другого.

К сожалению, почти треть несчастных случаев на производстве происходит с сотрудниками, работающими на данном рабочем месте менее года. Это показывает, что в большинстве случаев несчастные случаи на производстве происходят из-за недостаточной подготовки и инструктажа.

Инструктируя сотрудника, нельзя забывать об анализе рисков. Работодатель должен ознакомить с ним работника во время обучения и при необходимости перевести на понятный работнику язык.

Нужно использовать язык, понятный всем

Устный перевод хоть и помогает лучше понять инструкции, но это не самое хорошее решение. Если переведены только важные темы, это означает, что некоторые темы остались для работника непонятными, поскольку их для него не перевели. Тема, которая в один момент может показаться неважной, в другой ситуации очень важна. Также в ситуации с устным переводом могут возникнуть споры о том, была ли переведена какая-то конкретная часть, и у работодателя не будет возможности это доказать.

Чтобы инструктаж был адекватным и чтобы в будущем можно было доказать его проведение, целесообразно перевести инструкцию на язык, на котором общаются друг с другом работодатель (представитель) и работник. Это поможет избежать ситуаций, когда сотрудник случайно получит травму из-за непереведенной части.