В Таллинне появится новый сервис проката велосипедов

На состоявшейся в прошлом месяце встрече с директором Rekola Bikesharing Витеком Ежеком вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван подчеркнул, что он приветствует усиление конкуренции и появление нового частного предприятия в таллиннском секторе общественного транспорта. „В коалиционном договоре Таллиннской городской управы поставлена цель запустить в столице Эстонии систему совместного использования велосипедов, и планы Rekola прекрасно согласуются с целью горуправы расширить возможности передвижения для жителей, – сказал Ярван. – Особенно радует то, что Rekola запускает в центре Таллинна байкшеринг, основываясь на принципах свободного рынка, деньги налогоплательщиков для начала проекта не требуются. Это доказывает, что бизнес по-прежнему решает проблемы горожан самостоятельно и деформировать рынок использованием бюджетных средств, как правило, неразумно“.

Компания Rekola Bikesharing известна своим подходом, ориентированным на город. Она появилась в 2013 году в Праге как небольшой некоммерческий проект: ремонтировала старые велосипеды, перекрашивала их в розовый цвет и распространяла среди местных жителей. С тех пор Rekola стала одним из крупнейших игроков на чешском и словацком рынке совместного использования велосипедов, у компании более 3000 велосипедов, специально изготовленных для оказания услуги в восьми городах Чехии и Словакии.

„Мы стремимся быть ответственной байкшеринг-фирмой с точки зрения не только окружающей среды, но и общественного пространства, которое является общим для всех нас, – сказал исполнительный директор и основатель компании Rekola Bikesharing Витек Ежек. – Наша цель – улучшить условия передвижения и жизни в городах, поэтому мы выбрали Таллинн. Мы верим, что вместе с городской управой мы сможем сделать его еще лучше, потому что здесь чувствуется большое желание перемен“.