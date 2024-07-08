Комиссии Рийгикогу поддерживают изменение закона об автоналоге

По словам председателя конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия пришла к выводу, что закон нельзя принимать в неизмененном виде. „Президент выступил с позицией, согласно которой положения закона не соответствуют принципу равного обращения. Мы считаем его мнение обоснованным и находим, что закон необходимо изменить“, – сообщил он.

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн сказала, что комиссия решила не поддерживать принятие закона в неизмененном виде и хотела бы при первой возможности рассмотреть его на пленарном заседании. „Финансовая комиссия приняла решение после обсуждения с представителями Канцелярии Президента, Министерства социальных дел и Министерства финансов, в ходе которого мы пытались найти решение для обеспечения принципа равного обращения“, – сказала Аккерманн.

Рийгикогу принял Закон о налоге на моторные транспортные средства 12 июня. Устанавливаемый законом налог на транспортные средства будет состоять из части, которую владелец транспортного средства будет платить ежегодно за зарегистрированный в регистре дорожного движения автомобиль, и из платы за регистрацию, которая взимается при внесении легковых автомобилей и фургонов в регистр дорожного движения. Цель нового налога – побудить людей при покупке нового автомобиля делать выбор в пользу более экологичного варианта, а также способствовать использованию старых автомобилей до завершения срока эксплуатации.