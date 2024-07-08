Комиссии Рийгикогу поддерживают изменение закона об автоналоге(5)
Сегодня конституционная комиссия и финансовая комиссия Рийгикогу решили внести пленарному заседанию предложение не принимать в неизмененном виде не провозглашенный президентом Закон о налоге на моторные транспортные средства.
По словам председателя конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия пришла к выводу, что закон нельзя принимать в неизмененном виде. „Президент выступил с позицией, согласно которой положения закона не соответствуют принципу равного обращения. Мы считаем его мнение обоснованным и находим, что закон необходимо изменить“, – сообщил он.
Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн сказала, что комиссия решила не поддерживать принятие закона в неизмененном виде и хотела бы при первой возможности рассмотреть его на пленарном заседании. „Финансовая комиссия приняла решение после обсуждения с представителями Канцелярии Президента, Министерства социальных дел и Министерства финансов, в ходе которого мы пытались найти решение для обеспечения принципа равного обращения“, – сказала Аккерманн.
Рийгикогу принял Закон о налоге на моторные транспортные средства 12 июня. Устанавливаемый законом налог на транспортные средства будет состоять из части, которую владелец транспортного средства будет платить ежегодно за зарегистрированный в регистре дорожного движения автомобиль, и из платы за регистрацию, которая взимается при внесении легковых автомобилей и фургонов в регистр дорожного движения. Цель нового налога – побудить людей при покупке нового автомобиля делать выбор в пользу более экологичного варианта, а также способствовать использованию старых автомобилей до завершения срока эксплуатации.
Президент Алар Карис не провозгласил закон 25 июня, так как, по его мнению, положения акта нарушают принцип равного обращения. Он отметил, что, согласно закону, налогом на моторные транспортные средства не облагаются принадлежащие частным лицам моторные транспортные средства, которые были переоборудованы или приспособлены для транспортировки людей с ограниченными возможностями или для использования людьми с ограниченными возможностями, и за такие автомобили не взимается и плата за регистрацию, но ни одна из этих льгот не распространяется на людей, чьи ограниченные возможности движения таковы, что не требуют переоборудования автомобиля. Президент посчитал необходимым вновь рассмотреть закон в Рийгикогу и привести его в соответствие с Конституцией.
По плану, Рийгикогу снова рассмотрит непровозглашенный закон на пленарном заседании на следующей неделе. В ходе обсуждения с докладами выступят представители конституционной комиссии и финансовой комиссии. Члены Рийгикогу смогут задать им по одному вопросу устно. Затем пройдут прения, в которых смогут выступить члены Рийгикогу, а также представители комиссий и фракций. После окончания прений пройдет голосование о принятии закона в неизмененном виде.
Если Рийгикогу не примет закон в неизмененном виде, будет установлен срок подачи предложений о поправках к закону и дальнейшее производство по закону пройдет в общем порядке.
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