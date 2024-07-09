09.07.2024, 07:01
ФОТО | „Скоро ожидаются еще хорошие новости“. Таллиннская сеть кафе провела работу по обновлению после бурного роста в прошлом году(1)
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Сеть кафе Ristikheina, работающая уже десять лет, в прошлом году увеличила как оборот, так и прибыль. Недавно завершились также работы по обновлению самого старого кафе в Пельгулинна.
Любимое многими таллиннцами кафе „Ristikheina“ в конце этой недели объявило в социальных сетях о завершении работ по обновлению. Это старейшее кафе сети, открывшееся в 2014 году, к которому в 2017 году добавилось кафе на рынке Балтийского вокзала и в 2020 году кафе в торговых центрах Кристийне и Юлемисте.
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