Новости Эстонии
09.07.2024, 07:01

ФОТО | „Скоро ожидаются еще хорошие новости“. Таллиннская сеть кафе провела работу по обновлению после бурного роста в прошлом году

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Кафе Ristikheina расположено на углу улиц Ристику и Тимути в Пелгулинне и работает с 2014 года.
Кафе Ristikheina расположено на углу улиц Ристику и Тимути в Пелгулинне и работает с 2014 года.
ФОТО: Erlend Štaub

Сеть кафе Ristikheina, работающая уже десять лет, в прошлом году увеличила как оборот, так и прибыль. Недавно завершились также работы по обновлению самого старого кафе в Пельгулинна.

Любимое многими таллиннцами кафе „Ristikheina“ в конце этой недели объявило в социальных сетях о завершении работ по обновлению. Это старейшее кафе сети, открывшееся в 2014 году, к которому в 2017 году добавилось кафе на рынке Балтийского вокзала и в 2020 году кафе в торговых центрах Кристийне и Юлемисте.

„Мы постоянно проводим работы по обновлению во всех наших кафе. Создавать красоту - наша страсть“, - говорит член правления кафе Ristikheina Меэлика Нымме. Недавно завершившиеся работы в кафе в Пельгулинна на улице Ристику включали замену полов, диванов, светильников и мебели для террасы.

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