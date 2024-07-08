Соцдемы обсуждали возможность назначить на пост старейшины Ласнамяэ Катри Райк(5)
Социал-демократическая партия рассматривала возможность назначить на пост старейшины столичного района Ласнамяэ бывшего мэра Нарвы Катри Райк, но последняя не посчитала возможным работать на этой должности.
Об этом в понедельник, 8 июля, сама Катри Райк, являющаяся членом Социад-демократической партии, рассказала в разговоре с корреспондентом Rus.ERR.
„Мы обсуждали этот вопрос с мэром Таллинна Евгением Осиновским. Но это невозможно, поскольку на следующих местных выборах я планирую снова баллотироваться в Нарве. А одновременно работать в Таллинне и готовиться к выборам в Нарве невозможно“, - отметила Райк, которая сейчас является оппозиционным депутатом Нарвского горсобрания.
Ранее соцдемы говорили, что рассматривают старейшину Ласнамяэ и как своего кандидата на выборах в Таллиннское городское собрание в октябре 2025 года.
„Я в Таллинне баллотироваться не планирую. Таллинн - не мой город. Хотя работать в Ласнамяэ было бы очень интересно. Ласнамяэ - это ведь как две Нарвы по числу жителей. Когда я бываю в этом районе, то в каком-то смысле чувствую себя как дома. Работать в этой должности мне было бы интересно, но, к сожалению, невозможно“, - добавила Катри Райк.
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