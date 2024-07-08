ОТ РЕДАКЦИИ | Господин Михал, вы не забыли, что правительство уже снимает три шкуры с жителей Эстонии?(27)
По курсу, проложенному Каей Каллас, идти легко, но Кристену Михалу следует понять, что так продолжать невозможно: проблемы не решаются, а жителям страны приходится очень туго.
Кристен Михал, готовящийся занять кресло премьер-министра, заявил, что правительственная коалиция договорилась о введении нового налога на оборону, который, по его словам, станет компиляцией роста НДС, подоходного налога и акцизов. С одной стороны, приятно отметить, что новый премьер хотя бы на словах ищет решение проблемы нехватки ресурсов для закупки боеприпасов на сумму 1,6 миллиардов евро, как того требуют планы обороны НАТО. Это большие деньги, требующие значительных усилий от жителей Эстонии, но можно сказать, что в нашей стране по этому вопросу сложился консенсус: покупать надо, ведь мы живем рядом с агрессивным и кровожадным российским режимом, поэтому не стоит строить иллюзии в отношении путинской России.
Но как в действительности финансировать оборону? Ведь купить боеприпасы это только половина дела. Кристен Михал и его соратники по коалиции, может быть, забыли, что 1 января 2024 года, по решению правительства, новая ставка НДС составила 22%, вместо прежних 20%. Кроме того, в Эстонии и без того очень высокие акцизы, поэтому электричество и автомобильное топливо непомерно дороги.
Уж сколько раз твердили: если поднять налоги старые еще выше и выдумать новые, это приведет к росту инфляции и толкнет нашу экономику глубже в болото, в котором та уныло топчется последние два года. Или Михал забыл, что во время правления Каллас наши экономические показатели временно были на уровне африканских стран? Кроме того, ему следует помнить о том, что из-за планируемой отмены „налогового горба“, что было важным предвыборным обещанием реформистов, государственный бюджет лишится почти полумиллиарда евро в год.
Михалу следовало бы начать с другой стороны и пойти по своей дороге, отличной от пути его предшественницы. Во-первых, следует вернуться к строгой финансовой дисциплине, которой Эстония гордилась еще 15 лет назад и которая принесла хорошие результаты. Кроме того, следует сократить непомерно раздутую бюрократическую машину, которая за последние 10 лет только увеличивалась. Тоже экономия, еще какая!
Во-вторых, следует найти альтернативные источники дохода, помимо того, чтобы из карманов простых жителей Эстонии или мелких и средних предпринимателей вытряхивать все до последнего цента. Например, можно обложить налогом прибыль крупных банков, которая иначе просто утекает из Эстонии.
В-третьих, нужно, наконец, понять, что сбор средств на закупку необходимых боеприпасов посредством налогов требует времени. Много времени. Боеприпасы нужны прямо сейчас, и поэтому государству следовало бы выпустить для этого облигации.
Конечно, Михалу и его правительству легче и удобнее просто продолжать курс, намеченный Каей Каллас, но проблем это не решит, и мы придем в точку, где придется признать, что так продолжать нельзя. И чем раньше такое признание и осознание произойдет, тем лучше для всех - для правительства, жителей и страны в целом.
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