04.07.2024, 19:48
ВИДЕО | Налог на безопасность, вероятно, скомбинируют из нескольких налогов. Ляэнеметс: вносить вклад должны все, не только рабочий человек(29)
Представители коалиционных партий в последние дни говорят о своем видении налога на оборону, который, как ожидается, начнут собирать через год. Председатель Социал-демократической партии (СДП) Лаури Ляэнеметс считает, что будущий налог мог бы быть ступенчатым, чтобы более богатые люди вносили больший вклад.
Вчера (3.07.) кандидат на пост премьера от реформистов Кристен Михал сказал ERR, что новый налог на безопасность может быть комбинированным, то есть для получения необходимой суммы будут повышены несколько налогов. По его словам, партнеры по коалиции пришли к соглашению, что каждый житель Эстонии должен сделать свой вклад в государственную оборону.
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