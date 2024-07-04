ВИДЕО | Налог на безопасность, вероятно, скомбинируют из нескольких налогов. Ляэнеметс: вносить вклад должны все, не только рабочий человек

Вчера (3.07.) кандидат на пост премьера от реформистов Кристен Михал сказал ERR, что новый налог на безопасность может быть комбинированным, то есть для получения необходимой суммы будут повышены несколько налогов. По его словам, партнеры по коалиции пришли к соглашению, что каждый житель Эстонии должен сделать свой вклад в государственную оборону.