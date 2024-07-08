ФОТО | Власть имущие собрались на Тоомпеа для переговоров(6)
Будущий премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) решил начать переговоры о формировании нового правительства с социал-демократами и Eesti 200, которые также входили в правительство Каи Каллас.
На переговорах основное внимание уделялось вопросам экономики, финансов и безопасности.
На прошлой неделе „Tagatuba“ писал, что начало работы нового правительства обещает быть тяжелым, так как предстоит принять сложные решения. Михал получит мандат премьер-министра примерно на два с половиной года, но самые болезненные решения придется принимать быстро и сразу. Если растягивать их на несколько лет, нет особой надежды на то, что поддержка партии „Белок“ вновь начнет расти.
Начавшиеся коалиционные переговоры, участники прокомментируют сегодня в 16:00. Со стороны Партии реформ обзор представит кандидат на пост премьер-министра Кристен Михал.
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