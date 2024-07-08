Новости Эстонии
08.07.2024, 11:41

ФОТО | Власть имущие собрались на Тоомпеа для переговоров

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Сегодня утром в 10 часов делегации партий собрались в Рийгикогу для коалиционных переговоров.

Будущий премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) решил начать переговоры о формировании нового правительства с социал-демократами и Eesti 200, которые также входили в правительство Каи Каллас.

На переговорах основное внимание уделялось вопросам экономики, финансов и безопасности.

На прошлой неделе „Tagatuba“ писал, что начало работы нового правительства обещает быть тяжелым, так как предстоит принять сложные решения. Михал получит мандат премьер-министра примерно на два с половиной года, но самые болезненные решения придется принимать быстро и сразу. Если растягивать их на несколько лет, нет особой надежды на то, что поддержка партии „Белок“ вновь начнет расти.

Начавшиеся коалиционные переговоры, участники прокомментируют сегодня в 16:00. Со стороны Партии реформ обзор представит кандидат на пост премьер-министра Кристен Михал.

Кто входит в состав делегаций?

От Партии реформ

Кристен МихалХанно Певкур

Юрген Лиги

Марис Лаури

Эркки Келдо

Тимо Суслов

Сигне Рийсало

Урмас Клаас

Геррит Мяэсалу

От Социал-демократической партии:

Лаури Ляэнеметс

Рийна Сиккут

Пирет Хартман

Рейли Ранд

Прийт Ломп

Анти Аллас

Танель Кийк

Евгений Осиновский

Хельмен Кютт

Лаури Паевеэр

От Eesti 200:

Маргус Цахкна

Кристина Каллас

Хендрик Террас

Тийт Рийсало

Игорь Таро

Тоомас Уйбо

Калев Стойческу

Лийза Пакоста

Ирья Лутсар

Пеэтер Тали

Кадри Тали

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