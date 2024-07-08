ФОТО | Власть имущие собрались на Тоомпеа для переговоров

На прошлой неделе „Tagatuba“ писал, что начало работы нового правительства обещает быть тяжелым, так как предстоит принять сложные решения. Михал получит мандат премьер-министра примерно на два с половиной года, но самые болезненные решения придется принимать быстро и сразу. Если растягивать их на несколько лет, нет особой надежды на то, что поддержка партии „Белок“ вновь начнет расти.