08.07.2024, 14:20
ГРАФИКИ | Выборы в Рийгикогу опустошили кошельки партий. Хуже всего дела идут у центристов(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
В то время как Центристская партия к концу 2023 года осталась в минусе с 1,2 миллиона, а Партия реформ с 0,65 миллиона, правым удалось завершить отчетный период с плюсом. Кроме этого над Центристской партией висит еще один дамоклов меч.
Опубликованные недавно экономические отчеты партий четко показывают, насколько цикличен жизненный путь политических организаций. На парламентских выборах на кон ставится все, чтобы получить как можно больше мест. Даже если это означает, что впоследствии расходы, понесенные во время избирательной кампании, придется покрывать за счет кредита. Некоторым эстонским партиям в прошлом году пришлось тоже пойти по этому пути.
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