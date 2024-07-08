ГРАФИКИ | Выборы в Рийгикогу опустошили кошельки партий. Хуже всего дела идут у центристов

Опубликованные недавно экономические отчеты партий четко показывают, насколько цикличен жизненный путь политических организаций. На парламентских выборах на кон ставится все, чтобы получить как можно больше мест. Даже если это означает, что впоследствии расходы, понесенные во время избирательной кампании, придется покрывать за счет кредита. Некоторым эстонским партиям в прошлом году пришлось тоже пойти по этому пути.

Если в конце 2022 года у всех крупных политических партий с финансами было все хорошо (только у незадолго до этого созданной партии „Правые“ возник дефицит на чуть более 130 000 евро), то через год ситуация оказалась противоположной. В плюсе оказались только правые, а все остальные закончили год с убытком. Особенно большими они образовались у партий с наибольшим количеством членов: Центристской партии и Партии реформ.