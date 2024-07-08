По словам Хуссара, приоритетом Эстонии является обеспечение твердой поддержки Украины со стороны НАТО. „Необходимо создать механизм поддержки со стороны НАТО, который поможет скоординировать предоставляемые Украине военную помощь и подготовку. Также необходимо подтвердить, что военная помощь носит долгосрочный характер и Украина может быть в этом уверена. Скоординированная и прогнозируемая военная помощь создает условия для победы Украины и ее членства в НАТО“, – сказал Хуссар.

„Наибольшая угроза для НАТО со всех стратегических направлений – Россия. Важно достичь соглашения с союзниками в части планов относительно того, как в долгосрочной перспективе сдерживать агрессивную деятельность России и реагировать на ее мощную гибридную деятельность, – сказал Хуссар. – Также мы должны продолжить повышать цену агрессии для России. Мы должны делать все возможное для того, чтобы помочь Украине одержать победу и восстановить мир в Европе“.

„В центре обсуждений также укрепление оборонной способности и повышение расходов на оборону. Новые оборонные планы НАТО предусматривают развитие новых сил и закупки боеприпасов. Так как новые цели требуют более существенного вклада, необходимо, чтобы как можно больше союзников повысили свои расходы на оборону по меньшей мере до 2,5 % ВВП. В будущем 2,5 % должны стать целевым уровнем для всех государств-членов НАТО, и повышение целевого уровня следует рассмотреть уже на следующем саммите в Нидерландах“, – подчеркнул Хуссар.

В Вашингтоне Хуссар встретится с председателем парламента Португалии Жозе Педру Агиаром-Бранку и председателем нижней палаты парламента Испании Франсиной Арменголь Сосиас.

Помимо Хуссара в визите участвует председатель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО Раймонд Кальюлайд.

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