08.07.2024, 10:38
Продавцы электричества раскрывают карты: насколько дешево сейчас можно получить пакет с фиксированной ценой?(6)
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
Пакет электроэнергии с фиксированной ценой идеально подходит для тех, кто не хочет следить за почасовой ценой на бирже электроэнергии, пишет Delfi Ärileht. Но сколько стоит такое удобство?
Руководитель Elektrihind.ee Биргит Йыгева неделю назад сказала, что цены на фиксированные пакеты в этом году показывают тенденцию к снижению. В конце июня стоимость фиксированного пакета выросла с 9,72 с/кВтч (сезонный пакет) до 12,14 с/кВтч (фиксированный пакет без платы за расторжение). При этом среднемесячная стоимость биржевого электричества составила 8,81 с/кВтч.
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