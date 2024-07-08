Экономика
08.07.2024, 10:38

Продавцы электричества раскрывают карты: насколько дешево сейчас можно получить пакет с фиксированной ценой?

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По прогнозам Enefit, биржевая цена электроэнергии в июле и августе будет выше обычной и более непредсказуемой.
По прогнозам Enefit, биржевая цена электроэнергии в июле и августе будет выше обычной и более непредсказуемой.
ФОТО: Roman Zaiets | Shutterstock.com via PuzzlePix

Пакет электроэнергии с фиксированной ценой идеально подходит для тех, кто не хочет следить за почасовой ценой на бирже электроэнергии, пишет Delfi Ärileht. Но сколько стоит такое удобство?

Руководитель Elektrihind.ee Биргит Йыгева неделю назад сказала, что цены на фиксированные пакеты в этом году показывают тенденцию к снижению. В конце июня стоимость фиксированного пакета выросла с 9,72 с/кВтч (сезонный пакет) до 12,14 с/кВтч (фиксированный пакет без платы за расторжение). При этом среднемесячная стоимость биржевого электричества составила 8,81 с/кВтч.

Мы спросили у крупных поставщиков электроэнергии, какой у них самый дешевый фиксированный пакет и рекомендуют ли они сами фиксированную цену.

Ознакомься с пакетами Delfi
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