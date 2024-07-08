Продавцы электричества раскрывают карты: насколько дешево сейчас можно получить пакет с фиксированной ценой?

Руководитель Elektrihind.ee Биргит Йыгева неделю назад сказала, что цены на фиксированные пакеты в этом году показывают тенденцию к снижению. В конце июня стоимость фиксированного пакета выросла с 9,72 с/кВтч (сезонный пакет) до 12,14 с/кВтч (фиксированный пакет без платы за расторжение). При этом среднемесячная стоимость биржевого электричества составила 8,81 с/кВтч.