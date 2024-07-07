Тарту 2024: куда ушел бюджет, изменился ли город и почему местным жителям пришлось пускать в свои квартиры иностранцев?

Статус культурной столицы Европы 2024 Тарту получил получили осенью 2017 года, но подготовка началась намного раньше — выиграть в этом конкурсе не так просто.

Бюджет проекта — 26 миллионов евро. Он складывается из нескольких источников - Министерства культуры Эстонии, самого города Тарту и муниципалитетов Южной Эстонии. Плюсом к этому идет финансирование из европейских проектов и частного сектора.

„Конечно, главный фокус нашего бюджета — это наша программа, — делится Фадеев. - Она очень насыщенная, в нее входят 350 проектов и около тысячи мероприятий за весь год, причем не только в Тарту, но и во всей Южной Эстонии“.

Тем не менее, многие жители Тарту удивляются — город и так всегда был очень интернациональным и активным в плане различных мероприятий. Многие проекты реализовывались и до того, как Тарту получил звание культурной столицы. Большинство из них традиционно повторяются из года в год, и в этот раз просто проходят под эгидой „Тарту 2024“. Неужели фактически ничего не поменялось?

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