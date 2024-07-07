Центристы потратили на выборы в Европарламент более 43 000 евро. Сколько ушло на Тоом и Кылварта?(14)
Центристская партия на выборы в Европарламент потратила более 43 000 евро, говорится в отчете, представленном Комиссии по контролю за финансированием политических партий, пишет RusERR.
Стоимость предвыборной кампании Яны Тоом составила 15 022 евро, из которых 6116 евро оплачено, а 8906 евро еще не оплачено.
Расходы на предвыборную кампанию председателя партии Михаила Кылварта составили 14 415, из которых 9665 оплачено, а 4750 остаются неоплаченными.
Кампания Лаури Лаатса обошлась в 12 354 евро, из которых 7781 евро оплачено, а 4573 евро еще не оплачено.
В общей сложности Центристская партия потратила на выборы в Европарламент 43 401 евро, из которых, согласно отчету, почти 20 000 до сих пор не оплачены.
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