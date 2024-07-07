Мотоциклист и самокатчица. Пострадавшие в двух ДТП скончались в больнице

В субботу, 6 июля, в 21:07 в Харьюмаа в Йыэляхтме произошло ДТП, в котором двигавшийся из поселка Лоо в сторону Нарвы 36-летний мотоциклист отклонился с дороги, врезался в дорожное ограждение и упал. Мужчина умер сегодня утром в больнице.

К сожалению, не удалось спасти и жизнь 47-летней женщины, упавшей при езде на самокате Bolt 3 июля ночью в Таллинне на Раннамяэ теэ. Женщина двигалась на самокате по асфальтированной велосипедной дорожке, но по до сих пор неизвестной причине упала и тяжело пострадала. Скорая помощь доставила женщину в больницу, где она умерла в субботу, 6 июля, поздно вечером.

Более точные обстоятельства обоих ДТП и возможное опьянение участников выясняются.

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