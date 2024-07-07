ЧП и криминал
07.07.2024, 16:15

Контрабанда сигарет и взятка: в Санкт-Петербурге задержан гражданин Эстонии

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ФОТО: Atstock Productions | Shutterstock

Гражданин Эстонии попытался провезти через аэропорт „Пулково“ посылки с пачками сигарет на 16 тысяч евро. После того, как таможня заподозрила контрабанду, предприимчивый мужчина попытался предложить 3 тысячи евро, чтобы „договориться“, пишет 47news.

По сообщению Северо-Западного таможенного управления в начале июля гражданин Эстонии попытался провезти из Санкт-Петербурга в Великобританию 12 тысяч пачек сигарет на 1,5 миллиона рублей (16 тысяч евро). Злоумышленник создал преступную группировку, устраивая свой нелегальный табачный бизнес.

Вместе с соучастником мужчина приобрел в России сигареты с акцизными марками Республики Беларусь и хотел вывезти их под видом постельного белья и одежды. Получилось 36 пакетов, которые оформляли как посылки в разных районах города.

Таможня в „Пулково“ заподозрила контрабанду при сканировании международных отправлений. Эстонец хотел „пойти на компромисс“ и предложил одному из сотрудников взятку в 250 тысяч рублей (около 3 тысяч евро). Но попытка оказалась неудачной, о ней оперативно сообщили руководителю. Возбуждены уголовные дела по факту контрабанды табачной продукции и дачи взятки в крупном размере.

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