07.07.2024, 15:55
ВИДЕО, ФОТО И КАРТА | В Эстонии из-за бурь с грозами масштабные отключения электроэнергии
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным Elektrilevi, в Южной Эстонии из-за бурь с грозами сейчас без электричества около 9000 клиентов. Поскольку шторм продолжит бушевать до вечера, до тех пор не будет конца и отключениям электроэнергии.
„Поскольку бури с грозами все прибавляют отключений электроэнергии, то сейчас спрогнозировать окончание отключений невозможно“, - сказала руководитель по коммуникации Elektrilevi Кристи Рейланд, добавив, что Elektrilevi для устранения отключений работает на полную катушку.
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