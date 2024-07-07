Новости Эстонии
07.07.2024, 15:55

ВИДЕО, ФОТО И КАРТА | В Эстонии из-за бурь с грозами масштабные отключения электроэнергии

 
Tormi tõttu murdunud oks Tartus.
Tormi tõttu murdunud oks Tartus.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

По данным Elektrilevi, в Южной Эстонии из-за бурь с грозами сейчас без электричества около 9000 клиентов. Поскольку шторм продолжит бушевать до вечера, до тех пор не будет конца и отключениям электроэнергии.

„Поскольку бури с грозами все прибавляют отключений электроэнергии, то сейчас спрогнозировать окончание отключений невозможно“, - сказала руководитель по коммуникации Elektrilevi Кристи Рейланд, добавив, что Elektrilevi для устранения отключений работает на полную катушку.

По словам читателей, передвижение на автомобиле затруднено, поскольку на дороги упало множество деревьев.

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