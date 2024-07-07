07.07.2024, 10:35
Ночью в Таллинне саперы перекрыли улицу Пикк и посольство РФ(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 6 июля, в 22:48 перед кафе „Майасмокк“ в Старом городе был замечен оставленный чемодан. Полиция перекрыла всю улицу во время проверки подозрительного предмета.
„Саперы спасательной команды проверили содержимое чемодана и обнаружили там чьи-то личные вещи, — прокомментировали происшествие в Департаменте полиции и погранохраны. — Затем улицу открыли и чемодан отвезли на станцию, где его забрал владелец“.
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