Ночью в Таллинне саперы перекрыли улицу Пикк и посольство РФ

„Саперы спасательной команды проверили содержимое чемодана и обнаружили там чьи-то личные вещи, — прокомментировали происшествие в Департаменте полиции и погранохраны. — Затем улицу открыли и чемодан отвезли на станцию, где его забрал владелец“.