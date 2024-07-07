07.07.2024, 09:36
ФОТО | В Таллинне машина спасателей съехала с дороги(6)
Сегодня в 8:07 спасательная команда Нымме ехала на ЧП на Эхитаяте теэ. В ходе поездки возникло аквапланирование, в результате чего с машиной спасателей произошло ДТП.
Никто серьезно не пострадал, спасательную команду отправят в больницу на обследование.
На повороте с горы с Эхитаяте теэ в сторону Нымме движение было перекрыто, проезд был разрешен только общественному транспорту.
Из-за сильных дождей на дорогах может возникать аквапланирование, поэтому Спасательный департамент напоминает, что для движения следует выбирать соответствующую скорость и быть осторожными.
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