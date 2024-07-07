ФОТО | В Таллинне машина спасателей съехала с дороги

Сегодня в 8:07 спасательная команда Нымме ехала на ЧП на Эхитаяте теэ. В ходе поездки возникло аквапланирование, в результате чего с машиной спасателей произошло ДТП.

Никто серьезно не пострадал, спасательную команду отправят в больницу на обследование.

На повороте с горы с Эхитаяте теэ в сторону Нымме движение было перекрыто, проезд был разрешен только общественному транспорту.

Из-за сильных дождей на дорогах может возникать аквапланирование, поэтому Спасательный департамент напоминает, что для движения следует выбирать соответствующую скорость и быть осторожными.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.