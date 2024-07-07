Почему во время фестивалей и концертов связь может пропадать?
Летом - череда крупных мероприятий под открытым небом. Для предприятий связи это серьезный вызов, ведь надо сделать все, чтобы телекоммуникационные услуги даже в самых сложных условиях отвечали потребностям клиентов. И одна из главных задач – обеспечение интернета и разговорной связи во время фестивалей и концертов, чтобы любой участник мог позвонить потерявшемуся другу или поделиться впечатлениями в Instagram.
„С развитием технологий существенно увеличилось использование телекоммуникационных услуг. Еще совсем недавно было достаточно, чтобы в мобильной сети была только голосовая связь. Теперь же необходимо также учитывать и потребление гигантских массивов данных, - говорит руководитель по планированию радиосети Tele2 Маргус Ситс. - Это заставляет нас устанавливать дополнительное оборудование, причем с каждым разом все более мощное. Ситуацию осложняет тот факт, что мы должны прогнозировать не только объем использования услуг, но и его увеличение. Во время крупных мероприятий потребление мобильной связи на ограниченной территории резко возрастает, сеть перегружается – и это самая большая проблема. А тех мер, которые всех устраивали в прошлом году, сегодня уже может не хватить“.
Главная цель подготовительных работ – расширить в месте проведения мероприятия сеть базовых станций, чтобы обеспечить надлежащее качество телекоммуникационных услуг в часы пиковой нагрузки. Зачастую туда приходится привозить и временную базовую станцию, которая сможет в разы повысить доступность мобильной связи. Однако качество услуг зависит не только от поставщика. „Если организатор мероприятия опоздает и не сообщит вовремя о том, сколько участников на самом деле ожидается, то и телекоммуникационное предприятие не успеет внести свои коррективы, чтобы избежать перегрузки сети“, – объясняет руководитель по планированию радиосети Tele2.
„Можно предположить, что крупные мероприятия и фестивали, ввиду огромного количества участников, должны привлекать хакеров и прочих злоумышленников. Однако это не так, говорит Маргус Ситс, до сих пор никакие атаки там не фиксировались: „Мы постоянно – 24/7 – мониторим и совершенствуем свою сеть. Кроме того, используем временные базовые станции с автономным генератором электроэнергии на случай сбоев в электросети. Во время Rally Estonia, например, наши техники постоянно дежурили возле временных станций, чтобы при необходимости сразу залить в генератор топливо или оперативно отремонтировать станцию“.
В заключение руководитель по планированию радиосети Tele2 еще раз подчеркивает, что успех проведения крупных мероприятий напрямую зависит от подготовки персонала: „Не имеет значения, о какой сфере идет речь – ресторанном обслуживании, организации мероприятий или предоставлении интернет-услуг. Весь задействованный персонал должен быть хорошо подготовлен к крупному мероприятию, чтобы справиться с обслуживанием огромного количества участников“.
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