Почему во время фестивалей и концертов связь может пропадать?

„С развитием технологий существенно увеличилось использование телекоммуникационных услуг. Еще совсем недавно было достаточно, чтобы в мобильной сети была только голосовая связь. Теперь же необходимо также учитывать и потребление гигантских массивов данных, - говорит руководитель по планированию радиосети Tele2 Маргус Ситс. - Это заставляет нас устанавливать дополнительное оборудование, причем с каждым разом все более мощное. Ситуацию осложняет тот факт, что мы должны прогнозировать не только объем использования услуг, но и его увеличение. Во время крупных мероприятий потребление мобильной связи на ограниченной территории резко возрастает, сеть перегружается – и это самая большая проблема. А тех мер, которые всех устраивали в прошлом году, сегодня уже может не хватить“.

Главная цель подготовительных работ – расширить в месте проведения мероприятия сеть базовых станций, чтобы обеспечить надлежащее качество телекоммуникационных услуг в часы пиковой нагрузки. Зачастую туда приходится привозить и временную базовую станцию, которая сможет в разы повысить доступность мобильной связи. Однако качество услуг зависит не только от поставщика. „Если организатор мероприятия опоздает и не сообщит вовремя о том, сколько участников на самом деле ожидается, то и телекоммуникационное предприятие не успеет внести свои коррективы, чтобы избежать перегрузки сети“, – объясняет руководитель по планированию радиосети Tele2.