06.07.2024, 16:22
Эстония доставила в Украину ЗРК Mistral(3)
ФОТО: | AFP
Как сообщает Минобороны Эстонии, в Украину были доставлены зенитные ракетные комплексы малой дальности и ракеты Mistral.
„Подтверждено! В Украину доставлены ЗРК малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией. Давайте продолжим поддерживать украинских борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию“, - сообщает министерство в соцсети Х.
Mistral — французский зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих целей, таких как вертолеты и самолеты.
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