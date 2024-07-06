Новости Эстонии
06.07.2024, 16:22

Эстония доставила в Украину ЗРК Mistral

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ФОТО: Jody AMIET | AFP

Как сообщает Минобороны Эстонии, в Украину были доставлены зенитные ракетные комплексы малой дальности и ракеты Mistral.

„Подтверждено! В Украину доставлены ЗРК малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией. Давайте продолжим поддерживать украинских борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию“, - сообщает министерство в соцсети Х.

Mistral — французский зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих целей, таких как вертолеты и самолеты.

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