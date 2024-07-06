Замедление спада: снижение производства замедлилось на фоне роста в энергетике

Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что сокращение объемов промышленной продукции в мае было наименьшим за этот год. „По части объемов обрабатывающей промышленности можно сказать то же самое, поскольку объемы в половине отраслей обрабатывающей промышленности в мае уже немного выросли“, — добавила Бундер.

В мае среди наиболее весомых отраслей сокращение наблюдалось в деревообработке (7%), производстве электрооборудования (6,8%), а также компьютеров и электронного оборудования (5,7%). Рост среди наиболее весомых отраслей промышленности наблюдался в производстве продуктов питания (6,7%), изделий из металла (1,7%), а также резиновых и пластмассовых изделий (7,6%).

В мае на внешнем рынке было продано 68,1% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

По сравнению с маем 2023 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности сократилась в мае этого года на 3,4% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 12,3%, однако продажа продукции на экспорт выросла на 1,8%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в мае объемы промышленного производства увеличились по сравнению с апрелем на 3,9%, в обрабатывающей промышленности — на 3,2%.

В мае в сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) увеличилось на 14,6%, производство тепла — на 1%.

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