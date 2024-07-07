Многих пожилых людей вскоре обяжут платить подоходный налог(27)
С 2025 года размер не облагаемого подоходным налогом минимума для каждого пенсионера составит 776 евро. Поскольку средняя пенсия после индексации по прогнозам превысит эту сумму, то с более чем 150 000 пенсионеров в следующем году начнут взимать подоходный налог. Тем самым правительство нарушило одно из важнейших обещаний коалиционного соглашения – сохранить среднюю пенсию по старости свободной от подоходного налога. Что говорят чиновники и как к этому относятся обычные граждане, выясняла „МК-Эстония“.
Законом о госбюджете Рийгикогу на 2024–2027 годы была утверждена и бюджетная стратегия, в которой ставка освобождения от подоходного налога для пенсионеров по старости согласована на уровне 776 евро. А это означает, что со средней пенсии придется платить около 11 евро подоходного налога в месяц. Или 132 евро в год.
С 1 апреля 2024 года пенсия увеличилась на 10,6 процента, или до 774 евро в месяц. Индексация пенсий продолжится и в последующие годы. По прогнозу Министерства финансов, средняя пенсия в 2025 году вырастет до 826 евро.
Игра в „горячую картошку“
Мы попросили чиновников ответить на самый волнующий многих пенсионеров вопрос: „В коалиционном соглашении правительства первый пункт раздела о социальной политике – обещание не взимать подоходный налог со средней пенсии. Правительство не выполнило своего обещания, тем самым подорвав доверие рядовых пенсионеров. Как объяснить это простым людям?“
Пресс-секретарь Рийгикогу Карин Кангро на вопросы ответила так: „Рийгикогу принял инициированный правительством закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге, согласно которому налоговая льгота лиц, достигших пенсионного возраста, не будет увеличиваться со средней пенсией по старости в будущем, но может быть увеличена отдельным решением, как и в случае с общими налоговыми льготами. Цель изменения – увеличить налоговые поступления и сделать более гибким расчет не облагаемого подоходным налогом минимума. Согласно закону, этот минимум у пенсионеров с 2025 года составляет 9312 евро в год, или 776 евро в месяц. В пояснительном письме указывается, что налоговая льгота пенсионеров по старости все равно будет выше общей налоговой льготы, которая в следующем году составит 700 евро в месяц. Изменение в первую очередь коснется пенсионеров, получающих среднюю пенсию по Эстонии или выше. По состоянию на 1 апреля, около 149 400 человек, или 48 процентов всех пенсионеров, будут получать пенсию не ниже средней. По вопросам более точного исполнения закона обращайтесь в Минфин“.
Пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суутре, в свою очередь, отправляет в Минсоцдел: „Законопроект об изменении налогообложения
пенсионеров поступил от Министерства социальных дел, обращайтесь с этими вопросами к ним“.
Руководитель отдела пенсионной политики Министерства социальных дел Мерле Сумил-Лаанемаа: „ В Эстонии пенсии постоянно повышают, насколько это возможно. Вне-очередное повышение пенсий было в 2020, 2021 и 2023 годах. Увеличение пенсий в прошлом году было самым большим за последние 15 лет (13,9%), а повышение средней пенсии в этом году после индексации с 700 до 774 евро (10,6%) также помогает нашим пожилым людям справляться с меняющимися обстоятельствами. С 1 января 2023 года для лиц, достигших пенсионного возраста, применяется отдельный не облагаемый подоходным налогом минимум, который гарантирует пенсионеру налоговую льготу в размере средней пенсии по старости – независимо от размера дохода человека. Освобождение от уплаты налога распространяется и в случае полного отсутствия трудоспособности“.
К сожалению, неудобные вопросы все чиновники проигнорировали.
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Что думают пенсионеры?
Михаил Петрович (76)
Моя пенсия сейчас составляет 730 евро, но, наверное, после индексации и будет около 770. А может, и не дотянет. Говорите, что налог составит около 11 евро? Ну, вы сами видите, что одной рукой дают, другой забирают. Скажу честно, меня это не особо волнует. Денег хватает на жизнь. Но очень понимаю других пенсионеров.
У меня есть соседка по огороду – Люба. Она мне весь мозг проела с эти налогом. Мол, эти условные 11 евро в месяц за год превратятся в 132 евро. А это уже – существенная сумма. Я хоть и посмеиваюсь над ней, но не осуждаю. У нее, в отличие от меня, из семьи только дочь осталась, да и то они с ней редко общаются, уж не знаю – почему. Это у меня дом – полная чаша: две дочери, зятья, внуки…
Клавдия Петровна (89)
Я отработала от звонка до звонка почти 50 лет на рыбном заводе. Моя пенсия – 812 евро в месяц. Пенсией я в принципе довольна. Но с учетом повышения цен, 11 евро – это деньги. Для меня, по крайней мере. Вы только представьте, сколько болячек вылезает в таком возрасте, как у меня! И не могу сказать, что имею какую-то огромную скидку на лекарства.
Кажется, что 11 евро – это мало, но если посчитать количество пенсионеров в целом, с которых будут снимать эти деньги, то получается уже ох какая сумма. А самое обидное, что правительство наплевало на собственную страну. Ладно я – старушка, жить осталось недолго, а каково будет нашим детям и внукам? Расхлебывать будут они.
Наталья Витальевна (78)
Да, меня планы государства обложить пенсионеров налогами волнуют и возмущают. Два года назад я похоронила мужа. Он получал хорошую пенсию по эстонским меркам, и сейчас нехватка денег очень ощущается. Я буквально считаю каждую копейку. Моя пенсия – 800 евро. Из них нужно заплатить за квартиру и по счетам. Очень много средств уходит на лекарства.
У меня есть дочь и внуки, но один внук болеет с рождения, у него ДЦП, и все деньги идут на уход за ним. Поэтому я сама по возможности стараюсь помогать дочери. Так что для меня 11 евро – это много. Иногда очень хочется шоколадных конфет, но в тот или иной месяц я уже задумываюсь, могу я позволить их себе или нет.
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Мнения простых людей
„МК-Эстония“ решила выяснить, что думают обычные жители Эстонии по поводу решения государства обложить пенсионеров налогами, и вот что нам ответили пользователи социальной сети Facebook:
• Мария: „Пускай уже быстрей начнут брать налог за воздух! Мы будем только рады! Я всю жизнь живу в Эстонии. Работаю и плачу не маленькие налоги тут! А правительство уже не знает, с чего ещё денег содрать. Почему с пенсионеров? Они мало отдали государству за свою жизнь?“
• Татьяна: „Правительство приняло решение о предоставлении 1 миллиона евро на восстановление Украины. Это один из каналов пополнения казны за счет наших бедных и уважаемых пенсионеров“.
• Галина: „Правительству надо начать с себя. В первую очередь ввести налог на роскошь, к которой относятся их дома, машины, яхты и прочее. А брать налоги с малоимущих – это последнее дело. Удивительная наглость!“
• Юрий: „Я уже плачу подоходный с пенсии, так как она выше средней. Но отношусь к этому отрицательно, ибо считаю, что при нашем уровне жизни пенсии вообще не должны облагаться налогом. Идея правительства сравнять так называемый налоговой горб привела к уменьшению на 400 млн евро бюджета. Естественно, появилась необходимость искать новые налоговые поступления. Поэтому обещание не облагать среднюю пенсию налогом было просто похоронено“.
• Вера: „Я все прекрасно понимаю, но отнимать у своих, чтобы поддерживать другую страну… Это просто нонсенс“.
• Виктория: „Я не пенсионер, но за! Во-первых, стране нужны деньги на оборону. Все, и в том числе пенсионеры, должны понимать, какое страшное будущее может ожидать их внуков. Пенсионеры же сами постоянно говорят о том, с какой болью и страхом они жили до 1991 года. Во-вторых, медицина. Она не бесплатна. Ну и в‑третьих, льготы по старости тоже кто-то и как-то должен оплачивать. Население стареет, а рождаемость – так себе“.
• Светлана: „11 евро в месяц – это можно заплатить за газ или телефон. В год получается больше 100 евро, а это уже определённая сумма. Можно купить, например, новые сапоги!“
• Ольга: „11 евро для пенсионера – это существенная сумма, учитывая бешеные цены на лекарства. И вообще, почему пенсия в принципе облагается налогом? Это же не доход…“
Было еще много мнений: „Люди всю жизнь работали, платили налоги на благо государства, гробили свое здоровье… Неужели они не заслуживают получить что-то хотя бы в старости?“;
„Похоже, скоро умирать запретят на законодательном уровне, иначе налоги не пойдут в государственную казну… Стыд и позор“;
„11 евро в месяц. Для многих это – значительная сумма. А для кого-то 11 евро – это деньги, особенно для одинокого пенсионера“;
„У меня оба родителя – пенсионеры. На двоих – это уже 22 евро в месяц. Куда пойдут эти деньги? Так же, как и с детским пособием: сначала подняли, но через год сняли… То есть обещание – это пустое слово для нашего правительства?“
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вопрос – ответ
Платить налог с налога?
В редакцию „МК-Эстонии“ поступил вопрос: „Я хочу накопить на пенсию при помощи III пенсионной ступени. Мне объяснили, что взносы в эту ступень не облагаются подоходным налогом, если человек вносит не более 6000 евро в год. Если же человек вносит более 6000 евро в год, он платит подоходный налог. Получается, что если я буду вносить больше, то по достижении пенсионного возраста мне придется снова платить подоходный налог с уже уплаченного налога? Получается, тот, кто всю жизнь работал, добросовестно платил все налоги и, соответственно, копил на нормальную пенсию, вынужден платить налоги по второму кругу?“
Представитель Министерства финансов Сийри Суутре объясняет: „III ступень – это дополнительная возможность, созданная государством для накопления дополнительных денег к пенсии с налоговыми льготами. Поскольку человек осуществляет платежи в III ступень из своего чистого дохода, то есть из своей зарплаты, с которой уже уплачены налоги, он получит возврат подоходного налога. Подоходный налог можно вернуть с выплат, которые не превышают 15% дохода человека или 6000 евро. Но таких людей, чьи вклады больше 6000 евро в год, очень мало в стране“.
Она добавляет: „Например, в 2022 году средний взнос составлял чуть более 1000 евро. Такая схема призвана стимулировать сохранять сбережения до пенсионного возраста. По достижении этого возраста нужно будет заплатить подоходный налог в размере 10 процентов при снятии денег. Эта же система действует и во II пенсионной ступени. Поскольку с 2021 вывод средств из II ступени является добровольным, то и здесь действуют те же налоговые ставки, что и в III ступени. По достижении пенсионного возраста необходимо уплатить подоходный налог в размере 10 процентов при снятии денег сразу или за короткий период времени. При снятии денег за более длительный период времени подоходный налог не взимают“.
Мерле Сумил-Лаанемаа добавляет: „Каждый вкладчик может снять деньги из III ступени без уплаты налогов, выбрав либо пожизненную, либо срочную пенсию – рекомендуемая продолжительность которой равна периоду выплаты, рассчитанному на основе среднего количества лет дожития. Выбрать как срочные, так и пожизненные пенсионные выплаты из III ступени можно либо за
5 лет до достижения пенсионного возраста, либо в случае, если первые паи уже приобретены или пенсионный договор заключен до 2021 года. Также важно отметить: воспользоваться налоговой льготой можно не ранее чем через 5 лет с момента заключения пенсионного договора или первого приобретения паев“.
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