Многих пожилых людей вскоре обяжут платить подоходный налог

Пресс-секретарь Рийгикогу Карин Кангро на вопросы ответила так: „Рийгикогу принял инициированный правительством закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге, согласно которому налоговая льгота лиц, достигших пенсионного возраста, не будет увеличиваться со средней пенсией по старости в будущем, но может быть увеличена отдельным решением, как и в случае с общими налоговыми льготами. Цель изменения – увеличить налоговые поступления и сделать более гибким расчет не облагаемого подоходным налогом минимума. Согласно закону, этот минимум у пенсионеров с 2025 года составляет 9312 евро в год, или 776 евро в месяц. В пояснительном письме указывается, что налоговая льгота пенсионеров по старости все равно будет выше общей налоговой льготы, которая в следующем году составит 700 евро в месяц. Изменение в первую очередь коснется пенсионеров, получающих среднюю пенсию по Эстонии или выше. По состоянию на 1 апреля, около 149 400 человек, или 48 процентов всех пенсионеров, будут получать пенсию не ниже средней. По вопросам более точного исполнения закона обращайтесь в Минфин“.

Мы попросили чиновников ответить на самый волнующий многих пенсионеров вопрос: „В коалиционном соглашении правительства первый пункт раздела о социальной политике – обещание не взимать подоходный налог со средней пенсии. Правительство не выполнило своего обещания, тем самым подорвав доверие рядовых пенсионеров. Как объяснить это простым людям?“

С 1 апреля 2024 года пенсия увеличилась на 10,6 процента, или до 774 евро в месяц. Индексация пенсий продолжится и в последующие годы. По прогнозу Министерства финансов, средняя пенсия в 2025 году вырастет до 826 евро.

Законом о госбюджете Рийгикогу на 2024–2027 годы была утверждена и бюджетная стратегия, в которой ставка освобождения от подоходного налога для пенсионеров по старости согласована на уровне 776 евро. А это означает, что со средней пенсии придется платить около 11 евро подоходного налога в месяц. Или 132 евро в год.

Я отработала от звонка до звонка почти 50 лет на рыбном заводе. Моя пенсия – 812 евро в месяц. Пенсией я в принципе довольна. Но с учетом повышения цен, 11 евро – это деньги. Для меня, по крайней мере. Вы только представьте, сколько болячек вылезает в таком возрасте, как у меня! И не могу сказать, что имею какую-то огромную скидку на лекарства.

У меня есть соседка по огороду – Люба. Она мне весь мозг проела с эти налогом. Мол, эти условные 11 евро в месяц за год превратятся в 132 евро. А это уже – существенная сумма. Я хоть и посмеиваюсь над ней, но не осуждаю. У нее, в отличие от меня, из семьи только дочь осталась, да и то они с ней редко общаются, уж не знаю – почему. Это у меня дом – полная чаша: две дочери, зятья, внуки…

Моя пенсия сейчас составляет 730 евро, но, наверное, после индексации и будет около 770. А может, и не дотянет. Говорите, что налог составит около 11 евро? Ну, вы сами видите, что одной рукой дают, другой забирают. Скажу честно, меня это не особо волнует. Денег хватает на жизнь. Но очень понимаю других пенсионеров.

Руководитель отдела пенсионной политики Министерства социальных дел Мерле Сумил-Лаанемаа: „ В Эстонии пенсии постоянно повышают, насколько это возможно. Вне-очередное повышение пенсий было в 2020, 2021 и 2023 годах. Увеличение пенсий в прошлом году было самым большим за последние 15 лет (13,9%), а повышение средней пенсии в этом году после индексации с 700 до 774 евро (10,6%) также помогает нашим пожилым людям справляться с меняющимися обстоятельствами. С 1 января 2023 года для лиц, достигших пенсионного возраста, применяется отдельный не облагаемый подоходным налогом минимум, который гарантирует пенсионеру налоговую льготу в размере средней пенсии по старости – независимо от размера дохода человека. Освобождение от уплаты налога распространяется и в случае полного отсутствия трудоспособности“.

Кажется, что 11 евро – это мало, но если посчитать количество пенсионеров в целом, с которых будут снимать эти деньги, то получается уже ох какая сумма. А самое обидное, что правительство наплевало на собственную страну. Ладно я – старушка, жить осталось недолго, а каково будет нашим детям и внукам? Расхлебывать будут они.

Наталья Витальевна (78)

Да, меня планы государства обложить пенсионеров налогами волнуют и возмущают. Два года назад я похоронила мужа. Он получал хорошую пенсию по эстонским меркам, и сейчас нехватка денег очень ощущается. Я буквально считаю каждую копейку. Моя пенсия – 800 евро. Из них нужно заплатить за квартиру и по счетам. Очень много средств уходит на лекарства.

У меня есть дочь и внуки, но один внук болеет с рождения, у него ДЦП, и все деньги идут на уход за ним. Поэтому я сама по возможности стараюсь помогать дочери. Так что для меня 11 евро – это много. Иногда очень хочется шоколадных конфет, но в тот или иной месяц я уже задумываюсь, могу я позволить их себе или нет.

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Мнения простых людей

„МК-Эстония“ решила выяснить, что думают обычные жители Эстонии по поводу решения государства обложить пенсионеров налогами, и вот что нам ответили пользователи социальной сети Facebook:

• Мария: „Пускай уже быстрей начнут брать налог за воздух! Мы будем только рады! Я всю жизнь живу в Эстонии. Работаю и плачу не маленькие налоги тут! А правительство уже не знает, с чего ещё денег содрать. Почему с пенсионеров? Они мало отдали государству за свою жизнь?“

• Татьяна: „Правительство приняло решение о предоставлении 1 миллиона евро на восстановление Украины. Это один из каналов пополнения казны за счет наших бедных и уважаемых пенсионеров“.

• Галина: „Правительству надо начать с себя. В первую очередь ввести налог на роскошь, к которой относятся их дома, машины, яхты и прочее. А брать налоги с малоимущих – это последнее дело. Удивительная наглость!“