Купил технику, которая оказалась б/у. Что делать и как вернуть деньги?

Саундбар – это специальная аудиосистема, предназначенная для улучшения качества звука при просмотре фильмов или прослушивании музыки.

„У этой фирмы была самая подходящая цена – 495 евро плюс 2,99 за пересылку. И я сразу оплатил покупку, всю сумму полностью. Это было 22 марта, – рассказывает Максим. – Было обещано, что товар пришлют в течение семи дней. Но его не было, я стал с ними созваниваться. В итоге прислали саундбар 3 апреля“.

Отпечатки пальцев и оборванная этикетка

При раскрытии товара Максим сразу заметил, что упаковка была повреждена. А затем стало понятно, что товар – уже не новый, а использованный.

„На нем были отпечатки пальцев, а также разводы, как будто эти отпечатки пытались вытереть грязной тряпкой. Этикетка была кое-как оторвана, – описывает Максим. – Я сразу позвонил в Areaal, сказал, что товар уже б/у. Там извинились, попросили прислать фотографии. Я послал. Они признали ошибку. Спросили, хочу ли я получить назад деньги или такой же товар. Я сказал, что хочу такой же товар, но новый. Спросили еще, работает ли саундбар. Но я даже не включал его, поэтому ничего сказать не мог“.

Спустя некоторое время Максиму сообщили, что точно такого товара больше нет. Фирма пообещала вернуть деньги. Максим согласился. Но сначала нужно было вернуть покупку.

„4 апреля они мне прислали сообщение, что пришлют за товаром курьера. Курьер приехал только 19 апреля, т. е. через 15 дней. Он забрал посылку“, – говорит Максим.

Он поинтересовался у представителей фирмы, когда сможет получить деньги. Был обещан возврат в течение 14 дней, как и положено по закону.

„Хотя в вашем случае это будет немножко раньше“, – вспоминает Максим обещание представителя фирмы Areaal.

Обещанного долго ждут

Но денег долго не было. Несколько раз Максим созванивался с представителями фирмы, которые искренне удивлялись и приносили извинения за то, что сумма еще не перечислена.