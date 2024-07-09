Купил технику, которая оказалась б/у. Что делать и как вернуть деньги?(3)
Максим решил заказать себе саундбар для домашнего использования. Покупку мужчина делал через интернет, предварительно изучив разные варианты и выбрав самый подходящий. Areaal казался надежным и внушающим доверие интернет-магазином с хорошим выбором техники по доступным ценам. Но после получения товара Максим несколько разочаровался в своей покупке. Как быть в подобных ситуациях – выясняла „МК-Эстония“.
Саундбар – это специальная аудиосистема, предназначенная для улучшения качества звука при просмотре фильмов или прослушивании музыки.
„У этой фирмы была самая подходящая цена – 495 евро плюс 2,99 за пересылку. И я сразу оплатил покупку, всю сумму полностью. Это было 22 марта, – рассказывает Максим. – Было обещано, что товар пришлют в течение семи дней. Но его не было, я стал с ними созваниваться. В итоге прислали саундбар 3 апреля“.
Отпечатки пальцев и оборванная этикетка
При раскрытии товара Максим сразу заметил, что упаковка была повреждена. А затем стало понятно, что товар – уже не новый, а использованный.
„На нем были отпечатки пальцев, а также разводы, как будто эти отпечатки пытались вытереть грязной тряпкой. Этикетка была кое-как оторвана, – описывает Максим. – Я сразу позвонил в Areaal, сказал, что товар уже б/у. Там извинились, попросили прислать фотографии. Я послал. Они признали ошибку. Спросили, хочу ли я получить назад деньги или такой же товар. Я сказал, что хочу такой же товар, но новый. Спросили еще, работает ли саундбар. Но я даже не включал его, поэтому ничего сказать не мог“.
Спустя некоторое время Максиму сообщили, что точно такого товара больше нет. Фирма пообещала вернуть деньги. Максим согласился. Но сначала нужно было вернуть покупку.
„4 апреля они мне прислали сообщение, что пришлют за товаром курьера. Курьер приехал только 19 апреля, т. е. через 15 дней. Он забрал посылку“, – говорит Максим.
Он поинтересовался у представителей фирмы, когда сможет получить деньги. Был обещан возврат в течение 14 дней, как и положено по закону.
„Хотя в вашем случае это будет немножко раньше“, – вспоминает Максим обещание представителя фирмы Areaal.
Обещанного долго ждут
Но денег долго не было. Несколько раз Максим созванивался с представителями фирмы, которые искренне удивлялись и приносили извинения за то, что сумма еще не перечислена.
„Девушка-оператор обещала все выяснить и перезвонить. Но никто не перезванивал, – описывает свои злоключения Максим.– 10 мая я подал заявление в Департамент защиты потребителей и технического надзора. После этого 14 мая мне позвонили из Areaal и пообещали вернуть деньги в течение четырех рабочих дней. Также прислали об этом письменное подтверждение на э-почту. Денег нет до сих пор (по состоянию на 4 июня – прим. ред.). Я звонил им еще 20 мая, там опять очень удивлялись. Объясняли, что из банка в банк деньги могут идти до двух недель. Я уже так от них устал, что согласился – две недели так две недели. Последний звонок я им сделал 29 мая. И снова вежливые и культурные извинения: „Мы с вами свяжемся, перезвоним““, – описывает Максим свое общение с Areaal.
Максим считает, что фирма просто водит его за нос.
„Это – мошенничество в чистом виде! Это их вина. И с марта длится эта эпопея“, – говорит Максим.
Ситуация не менялась, пока Максим не обратился в „МК-Эстонию“. Журналист связался с фирмой Areaal, и чудесным образом мужчине буквально в считанные часы перевели деньги на счет.
„Данный заказанный товар был возвращен на склад партнера в Литве и по ошибке остался там“, – поясняют в Areaal причину задержки возврата денег.
Но объяснить, каким образом покупатель мог получить использованный товар вместо нового, в фирме не смогли.
„Мы продаем товар от разных оптовых складов и поставщиков в Прибалтике. У нас нет своего склада, и мы не вскрываем упаковки перед отправкой клиенту. Поэтому не можем точнее прокомментировать“, – говорят в Areaal.
Были еще жалобы
„В связи с фирмой Areaal в 2024 году в Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA) обратились 5 человек. Из них в двух случаях проблема уже была решена. Суть заявлений, по которым идут разбирательства, прокомментировать не можем“, – говорит руководитель сферы консультирования секретариата Комиссии по потребительским спорам TTJA Марго Леэн.
По закону покупатель может без объяснения причины в течение 14 дней после получения товара отказаться от заключенного по телефону или интернету договора о покупке. Продавец при этом должен вернуть покупателю уплаченную сумму не позднее, чем через 14 дней. Возврату подлежит полная стоимость покупки, включая оплату за пересылку.
А покупатель обязан вернуть товар продавцу в течение тех же 14 дней.
„Обычно практика такова, что продавец хочет получить свой товар назад и осмотреть его прежде, чем возвращать деньги. Покупатель же должен учитывать, что если он использовал товар, то у продавца есть право снизить сумму возврата“, – добавляет Маргот Леэн.
Если покупатель вовремя не получает деньги назад, он может обратиться с жалобой в Комиссию по потребительским спорам при TTJA или в суд. Для подачи жалобы надо иметь документы, подтверждающие обоснованность претензии.
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Советы юриста
Четыре вопроса адвокату Евгению Твердохлебову
1. Клиент оформил покупку 22 марта, но получил товар 4 апреля. С какого периода начинается 14-дневный срок, когда клиент может отказаться от покупки?
С момента получения товара или с момента извещения о праве отказаться от договора – зависит от того, что было позже.
2. Фирма может вернуть деньги клиенту только после того, как получит товар обратно, или же клиенту достаточно уведомить фирму о своем желании вернуть товар, а вернуть его после получения уплаченной суммы?
В общем случае обязанности нужно исполнять одновременно, но в таких случаях торговец обычно сначала получает обратно товар и проверяет его, после чего возвращает деньги.
3. Клиенту обещали прислать курьера, и в итоге товар забрали спустя 15 дней после того, как он сообщил о своем желании вернуть его. Что делать, если фирма затягивает возврат товара? Влияет ли это на 14-дневный срок, когда клиент имеет право отказаться от товара?
Клиент может вернуть его любым другим способом, оставляющим доказательства.
Если фирма затягивает возврат товара, то на 14-дневный срок это не влияет. Для отказа от договора достаточно подать заявление. Товар использовать нельзя.
4. Клиенту в итоге вернули деньги спустя более двух месяцев после оформления покупки. Клиент может теперь требовать какие-то компенсации за нарушение сроков?
Продавец получил деньги и должен их вернуть. За то время, что деньги были у него, он должен платить проценты. Но стоит учитывать, что продавец в свою очередь может потребовать оплату за те дни, что товар был в использовании у покупателя. Если покупатель не использовал товар, он может защититься от этого требования.
В таких судебных делах между адвокатами двух сторон начинаются прения, когда друг против друга подают иски до тех пор, пока не выиграет тот, кто сумеет убедить суд.
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