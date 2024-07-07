Единый регистр должников: информацию о ваших долгах теперь смогут увидеть даже третьи лица

банковских счетов. До сих пор такой возможности не было. Также в пределах, предусмотренных законом, доступ к данным исполнительного производства обеспечивают также третьим лицам и учреждениям, исполняющим государственные обязанности.

Для участников процесса будет создан портал самообслуживания, который позволит каждому удобно и быстро ознакомиться с относящимися к ним данными исполнительного производства, в том числе – с данными об аресте

– В пределах, предусмотренных законом, третьи лица смогут получить информацию об исполнительных производствах. В дальнейшем вы сможете и дальше запрашивать информацию о том, есть ли у человека, например, задолженность по алиментам, а если она есть – то и другую необходимую информацию.

– Цель регистра – сбор данных об исполнительных процедурах и предоставление возможности как должнику, так и кредитору быстро и удобно получать информацию о соответствующих исполнительных процедурах через портал самообслуживания.

– На данный момент этот регистр еще не открылся, его внедрение требует дополнительных подготовительных мероприятий. Запуск зависит от завершения разработок нескольких сторон, и на данный момент активные разработки еще продолжаются.

На вопросы „МК-Эстонии“ о новом регистре должников от лица Министерства юстиции отвечает советник по связям с общественностью ведомства Сесси Попель.

Вскоре в Эстонии откроется единый регистр исполнительного производства, в котором любой человек, при наличии законного интереса, сможет получить точную информацию о своих долгах и требованиях, а также о долгах и требованиях других лиц. Единый регистр исполнительного производства станет центральным и общедоступным ресурсом, где как физические лица, так и третьи стороны смогут получить информацию о текущих исполнительных производствах. Регистр исполнительного производства также будет предоставлять информацию частным лицам, например, для проверки платежной дисциплины другой стороны перед заключением договорных отношений.

– В основном от судебных исполнителей. Кроме того, в регистре планируется отобразить данные об исполнительных процедурах и Налогово-таможенного департамента.

Однако учреждение не обязано проходить такую проверку, если содержащиеся в базе персональные данные находятся в свободном доступе для всех. Выдача и дальнейшая обработка данных должны основываться на других принципах законной обработки данных, включая минимальность (например, не передаются никакие данные, которые не нужны контролеру для реализации его законных интересов).

В случае, если возможность выдачи персональных данных с ограниченным доступом из государственного регистра на основании законного интереса предусмотрена законом и если к государственному органу будет обращено такое требование, тот должен убедиться, что проверка была проведена и интерес также является целесообразным.

– В основном в случае компаний по взысканию долгов правовой основой для обработки персональных данных является законный интерес. При обработке персональных данных на основании законного интереса контролер (в данном случае компания по взысканию долгов) должен пройти трехэтапную проверку.

– Инспекция по защите данных считает, что надзор за получением персональных данных из государственных реестров является слабым. Сегодня инкассо-фирмы имеют практически неограниченный доступ к личной информации – несмотря на то, что закон требует юридического обоснования всех подобных запросов. Что вы думаете об этом?

– Данные будут поступать в исполнительный регистр через информационную систему, которую ведет Палата судебных исполнителей и управляющих банкротством. Данные будут передаваться между этими двумя системами в автоматическом режиме. Информация в регистре будет обновляться в зависимости от того, как часто судебный исполнитель меняет или обновляет данные исполнительного производства в своей системе или системе палаты.

– Как часто будет обновляться информация, которая будет представлена в регистре?

Долгов на 1,6 миллиарда евро

Как сообщают в Палате судебных исполнителей и банкротных управляющих, многие жители Эстонии в долгах – как в шелках.

„На сегодняшний день судебными приставами открыто около 500 000 производств, из них государственных исков – примерно 270 000, а частных исков – 232 000. У одного человека чаще всего – несколько долгов. Число лиц, в отношении которых ведется только одно исполнительное производство, составляет около 100 000, – рассказывает канцлер палаты Хелен Ривес. – Ежегодно возбуждают около 100 000 исполнительных производств, из которых примерно половина или чуть больше – публичные иски. За один календарный год завершается около 70 000 исполнительных производств, в том числе 43 000 публичных. Число должников по алиментам составляет почти 10 000, а более 15 000 детей все не могут дождаться своих денег по закону. Всего в Эстонии на данный момент судебные исполнители взыскивают 1,6 млрд евро“.

Средний размер долга, взыскиваемого сегодня в Эстонии, составляет 2350 евро, а самый крупный долг – 33 миллиона евро!

Среднестатистический должник у судебного пристава – 40-летний мужчина. Против „долгового рекордсмена“ – 702 дела.

Хелен Ривес отмечает: „Поскольку приставы в первую очередь обеспечивают исполнение судебных документов, только судьи знают, с какими именно исками к ним обращаются чаще всего. Исполнительное производство, по сути, является самым последним звеном в цепочке задолженности – однозначно есть должники, которые добровольно выполняют судебное решение, и их решения никогда не доходят до судебных приставов. Приставы действуют от своего имени и в пределах закона. Поэтому должнику следует сотрудничать с судебным исполнителем и не скрывать информацию обо всех своих доходах, имуществе и иждивенцах. При предоставлении верных данных можно оставить должнику разрешенные законом финансовые средства для повседневного существования“.

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Долги растут Согласно анализу, проведенному в декабре 2023 года OÜ Krediidiregister и Aktiva Finance Group, количество должников к концу прошлого года не показало тенденцию к росту, но увеличилась сумма долгов. По сравнению с весной 2023 количество должников к концу года увеличилось на 1500 человек. В общей сложности 224 000 человек имели активные долги, а общая сумма увеличилась с 280 млн евро до 370 млн евро. Средняя сумма задолженности выросла с 3600 евро до 4400 евро. Как показало исследование, у мужчин по-прежнему больше проблем с платежами, чем у женщин. Среди людей, испытывающих трудности с выплатами, 66% – мужчины. Тем не менее, средняя сумма долга у мужчин и женщин остается относительно одинаковой. Число должников быстрее всего растет в возрастной группе 18–25 лет, но снижается в возрастной группе 46+. По оценкам Aktiva Finance, снижение числа долгов среди людей в возрасте 46+ означает, что у людей, вероятно, есть финансовые резервы. На русскоязычных жителей Эстонии приходится треть всех должников. В то же время средняя сумма долга эстонцев – на 600 евро выше, чем у неэстонцев.

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Комментарий

Катрин Хауг,

советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных