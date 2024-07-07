Единый регистр должников: информацию о ваших долгах теперь смогут увидеть даже третьи лица(2)
Согласно анализу, проведенному Aktiva Finance Group, материнской компании Julianus Inkasso, существенно выросла средняя сумма задолженности жителей Эстонии: с 3600 евро до 4400 евро! Министерство юстиции Эстонии создало единый регистр, где каждый человек сможет получить полную информацию о своих долгах и требованиях взыскателей, а также при наличии законного интереса узнать и о долгах других лиц. Хоть регистр уже и готов, дата его запуска пока не определена. Для чего нужен новый регистр должников и чем он будет отличаться от уже существующих, выясняла „МК-Эстония“.
Вскоре в Эстонии откроется единый регистр исполнительного производства, в котором любой человек, при наличии законного интереса, сможет получить точную информацию о своих долгах и требованиях, а также о долгах и требованиях других лиц. Единый регистр исполнительного производства станет центральным и общедоступным ресурсом, где как физические лица, так и третьи стороны смогут получить информацию о текущих исполнительных производствах. Регистр исполнительного производства также будет предоставлять информацию частным лицам, например, для проверки платежной дисциплины другой стороны перед заключением договорных отношений.
Шесть важных вопросов
На вопросы „МК-Эстонии“ о новом регистре должников от лица Министерства юстиции отвечает советник по связям с общественностью ведомства Сесси Попель.
– Когда регистр должников начнет работать?
– На данный момент этот регистр еще не открылся, его внедрение требует дополнительных подготовительных мероприятий. Запуск зависит от завершения разработок нескольких сторон, и на данный момент активные разработки еще продолжаются.
– В чем преимущество нового регистра?
– Цель регистра – сбор данных об исполнительных процедурах и предоставление возможности как должнику, так и кредитору быстро и удобно получать информацию о соответствующих исполнительных процедурах через портал самообслуживания.
– Что этот регистр дает резидентам Эстонии?
– В пределах, предусмотренных законом, третьи лица смогут получить информацию об исполнительных производствах. В дальнейшем вы сможете и дальше запрашивать информацию о том, есть ли у человека, например, задолженность по алиментам, а если она есть – то и другую необходимую информацию.
Для участников процесса будет создан портал самообслуживания, который позволит каждому удобно и быстро ознакомиться с относящимися к ним данными исполнительного производства, в том числе – с данными об аресте
банковских счетов. До сих пор такой возможности не было. Также в пределах, предусмотренных законом, доступ к данным исполнительного производства обеспечивают также третьим лицам и учреждениям, исполняющим государственные обязанности.
– Как часто будет обновляться информация, которая будет представлена в регистре?
– Данные будут поступать в исполнительный регистр через информационную систему, которую ведет Палата судебных исполнителей и управляющих банкротством. Данные будут передаваться между этими двумя системами в автоматическом режиме. Информация в регистре будет обновляться в зависимости от того, как часто судебный исполнитель меняет или обновляет данные исполнительного производства в своей системе или системе палаты.
– Инспекция по защите данных считает, что надзор за получением персональных данных из государственных реестров является слабым. Сегодня инкассо-фирмы имеют практически неограниченный доступ к личной информации – несмотря на то, что закон требует юридического обоснования всех подобных запросов. Что вы думаете об этом?
– В основном в случае компаний по взысканию долгов правовой основой для обработки персональных данных является законный интерес. При обработке персональных данных на основании законного интереса контролер (в данном случае компания по взысканию долгов) должен пройти трехэтапную проверку.
В случае, если возможность выдачи персональных данных с ограниченным доступом из государственного регистра на основании законного интереса предусмотрена законом и если к государственному органу будет обращено такое требование, тот должен убедиться, что проверка была проведена и интерес также является целесообразным.
Однако учреждение не обязано проходить такую проверку, если содержащиеся в базе персональные данные находятся в свободном доступе для всех. Выдача и дальнейшая обработка данных должны основываться на других принципах законной обработки данных, включая минимальность (например, не передаются никакие данные, которые не нужны контролеру для реализации его законных интересов).
– От кого поступает информация о задолженностях в регистр?
– В основном от судебных исполнителей. Кроме того, в регистре планируется отобразить данные об исполнительных процедурах и Налогово-таможенного департамента.
Долгов на 1,6 миллиарда евро
Как сообщают в Палате судебных исполнителей и банкротных управляющих, многие жители Эстонии в долгах – как в шелках.
„На сегодняшний день судебными приставами открыто около 500 000 производств, из них государственных исков – примерно 270 000, а частных исков – 232 000. У одного человека чаще всего – несколько долгов. Число лиц, в отношении которых ведется только одно исполнительное производство, составляет около 100 000, – рассказывает канцлер палаты Хелен Ривес. – Ежегодно возбуждают около 100 000 исполнительных производств, из которых примерно половина или чуть больше – публичные иски. За один календарный год завершается около 70 000 исполнительных производств, в том числе 43 000 публичных. Число должников по алиментам составляет почти 10 000, а более 15 000 детей все не могут дождаться своих денег по закону. Всего в Эстонии на данный момент судебные исполнители взыскивают 1,6 млрд евро“.
Средний размер долга, взыскиваемого сегодня в Эстонии, составляет 2350 евро, а самый крупный долг – 33 миллиона евро!
Среднестатистический должник у судебного пристава – 40-летний мужчина. Против „долгового рекордсмена“ – 702 дела.
Хелен Ривес отмечает: „Поскольку приставы в первую очередь обеспечивают исполнение судебных документов, только судьи знают, с какими именно исками к ним обращаются чаще всего. Исполнительное производство, по сути, является самым последним звеном в цепочке задолженности – однозначно есть должники, которые добровольно выполняют судебное решение, и их решения никогда не доходят до судебных приставов. Приставы действуют от своего имени и в пределах закона. Поэтому должнику следует сотрудничать с судебным исполнителем и не скрывать информацию обо всех своих доходах, имуществе и иждивенцах. При предоставлении верных данных можно оставить должнику разрешенные законом финансовые средства для повседневного существования“.
———————
———————
Комментарий
Катрин Хауг,
советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных
Мы можем сказать лишь то, что различным регистрам следует прекратить столь легкомысленную выдачу данных. Нужно оценивать в каждом отдельном случае, действительно ли у запрашивающей стороны есть законный интерес.
В 2018 году Таллиннский окружной суд вынес решение 3–17–321, в котором разъяснялось, что можно запрашивать данные на основании законного интереса, но в каждом случае законный интерес должен оцениваться отдельно. В данном случае это не сделано.
Наличие законного интереса, исходя из Гражданского кодекса, должно
оцениваться в зависимости от того, доказывает ли заявитель наличие законного интереса на момент подачи заявления. Кроме того, необходимо оценить, оправдан ли интерес заявителя, т. е. является ли получение данных необходимым и целесообразным для достижения цели заявителя. Для определения обоснованности необходимо учитывать интересы лица, о котором запрашивается информация, а также то, перевешивают ли их интересы заявителя.
————————
Наша справка
Чем может помочь судебный исполнитель?
К судебному исполнителю можно обратиться за получением консультации и до начала производства. Также нередки случаи, когда у пристава просят совета перед заключением сделок. Часто стороны договора интересуются общими положениями процесса исполнительного производства, чтобы лучше понимать и оценивать возможности исполнения невыполненных обязательств, а также защиты своих прав. Судебный исполнитель обязан принять участников производства и дать им все разъяснения по поводу проведения дела. Не менее важно найти справедливое решение, которое будет отвечать ожиданиям всех участников процесса.
Судебного исполнителя выбирает взыскатель. При выборе судебного пристава нужно исходить из территории обслуживания. Территорий обслуживания всего четыре:
1) Харьюская – Харьюский уезд
2) Вируская – Ляэне-Вируский и Ида-Вируский уезды
3) Тартуская – Тартуский, Вильяндиский, Йыгеваский, Пылваский, Валгаский и Выруский уезды
4) Пярнуская – Пярнуский, Саареский, Хийуский, Ляэнеский, Ярваский и Раплаский уезды.
Судебного исполнителя нужно выбирать в той территории обслуживания, где находится место жительства или нахождения должника, или место нахождения имущества должника. Например, харьюский судебный исполнитель может исполнить требование, если место жительства или нахождения должника в Харьюмаа, или имущество должника находится в Харьюмаа. Данные бюро всех судебных исполнителей можно найти на домашней странице Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих www.kpkoda.ee.
———————
Полезно знать
Права должника
▪ Должник может ходатайствовать перед судом о приостановлении, продлении или рассрочке исполнительного производства (уплата по частям). Должник имеет право подать иск против истца, если требование является необоснованным.
▪ Должник может ходатайствовать перед судебным исполнителем об освобождении арестованного дохода в пределах, необходимых должнику для собственного содержания, а также для содержания его иждивенцев (как правило, в размере минимальной заработной платы + 1/3 от минимальной зарплаты на одного иждивенца).
▪ Должник имеет право получать от судебного исполнителя информацию об исполнительном производстве, знакомиться с документами и получать из них выписки или копии, подавать судебному исполнителю заявления, ходатайства о предоставлении разъяснений и жалобы, в том числе, оспаривать в суде вынесенные судебным исполнителем решения, касающиеся разрешения жалобы, участвовать в аресте имущества, участвовать в торгах и вносить на них предложения.
Права взыскателя
▪ Взыскатель имеет право получать информацию о ходе исполнительного производства, подавать жалобы судебному исполнителю, в т. ч. оспаривать решения судебного исполнителя, принятые относительно разрешения жалобы в суде, принимать участие в аресте имущества, принимать участие в аукционе и делать предложения, ходатайствовать о продаже вещи помимо аукциона.
▪ В ходе исполнительного производства можно поменять судебного исполнителя. По желанию взыскателя производство можно прекратить на любом его этапе. Если взыскатель ходатайствует о прекращении производства до полного исполнения его требования и судебный исполнитель предпринял исполнительные действия, взыскатель обязуется заплатить за возбуждение производства и выплатить половину от основного вознаграждения судебного исполнителя, учитывая сумму, которая осталась без взыскания. Как правило, все расходы, связанные с исполнительным производством, оплачивает должник.
Источник: juristaitab.ee
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.