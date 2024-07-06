06.07.2024, 10:54
ГРАФИК | Самые болтливые в Рийгикогу - семья Хельме и Коваленко-Кылварт, самый молчаливый - Юри Ратас(30)
ФОТО: | Delfi Meedia
Delfi проверил, сколько раз в весенней сессии Рийгикогу брали слово те или иные политики. Как и ожидалось, самыми разговорчивыми оказались представители оппозиции, прежде всего EKRE.
Среди них лидером стала член EKRE Хелле-Мооника Хельме, отметившаяся 249 выступлениями. За ней следовали Анастасия Коваленко-Кылварт от центристской партии (216), Райн Эплер от EKRE (210), Варро Вооглайд, член фракции EKRE (195), Калле Грюнталь (191), Мартин Хельме от EKRE (178), Март Хельме от EKRE (167), Арво Аллер от EKRE (158), центрист Вадим Белобровцев (131) и Урмас Рейнсалу от Isamaa (122).
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