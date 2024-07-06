ГРАФИК | Самые болтливые в Рийгикогу - семья Хельме и Коваленко-Кылварт, самый молчаливый - Юри Ратас

Среди них лидером стала член EKRE Хелле-Мооника Хельме , отметившаяся 249 выступлениями. За ней следовали Анастасия Коваленко-Кылварт от центристской партии (216), Райн Эплер от EKRE (210), Варро Вооглайд, член фракции EKRE (195), Калле Грюнталь (191), Мартин Хельме от EKRE (178), Март Хельме от EKRE (167), Арво Аллер от EKRE (158), центрист Вадим Белобровцев (131) и Урмас Рейнсалу от Isamaa (122).

При этом не было ни одного депутата, который бы молчал на всех заседаниях. Последним в списке стоит Михкель Леэс, член Партии реформ всего с одним выступлением, однако следует подчеркнуть, что депутатом он стал лишь недавно, когда начал заменять своего коллегу по партии Антса Лаанеотса.