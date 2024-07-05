С 2025 года государство намерено резко повысить пошлины за совершение операций в ряде регистров

Министерство юстиции планирует повысить с 1 января 2025 года государственные пошлины за действия в Коммерческом регистре; регистре коммерческих залогов; судовой крепостной книге и крепостной книге, сообщает на своем сайте Торгово-промышленная палата.

Увеличивая ставки госпошлин за процедуры в регистрах, государство хочет привести их в соответствие с затратами на совершаемые в регистрах операции. Государство также намерено покрыть увеличение операционных расходов регистрационного отдела Тартуского уездного суда.

Подорожает внесение компании в Коммерческий регистр и изменение ее данных. Согласно законопроекту, государственная пошлина за регистрацию в Коммерческом регистре паевого товарищества, акционерного общества, доходного товарищества или филиала иностранного коммерческого товарищества увеличится с нынешних 200 евро до 250 евро.

Повысятся госпошлины за действия в регистре коммерческих залогов, судовой крепостной книге и крепостной книге. Например, со следующего года минимальный размер государственной пошлины за внесение записи о коммерческом залоге в реестр коммерческих залогов составит 100 евро вместо нынешних 32 евро, а максимальный – 4000 евро вместо 2560 евро.