Кая Каллас прокомментировала визит Виктора Орбана в Москву(67)
В пятницу (5.07) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, чтобы обсудить с российским президентом Владимиром Путиным возможность мирных переговоров с Украиной. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в социальной сети X прокомментировала визит Орбана в Россию.
„В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует позицию президентства в ЕС, чтобы посеять сумятицу.
ЕС един и однозначно стоит за Украину и против российской агрессии“, - написала Кая Каллас.
Напомним, недавно Европейский совет утвердил кандидатуру Каи Каллас на пост Верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, Она займет эту должность осенью, но перед этим ей нужно получить одобрение и Европарламента.
Руководство ЕС (глава дипломатии Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) также заявило, что у Орбана нет никаких полномочий вести переговоры с Москвой от лица союза, несмотря на председательство Венгрии в Совете ЕС.
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