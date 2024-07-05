Кая Каллас прокомментировала визит Виктора Орбана в Москву

„В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует позицию президентства в ЕС, чтобы посеять сумятицу.

ЕС един и однозначно стоит за Украину и против российской агрессии“, - написала Кая Каллас.

Напомним, недавно Европейский совет утвердил кандидатуру Каи Каллас на пост Верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, Она займет эту должность осенью, но перед этим ей нужно получить одобрение и Европарламента.

Руководство ЕС (глава дипломатии Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) также заявило, что у Орбана нет никаких полномочий вести переговоры с Москвой от лица союза, несмотря на председательство Венгрии в Совете ЕС.

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