ФОТО | Подготовка под дождем: в субботу в Тарту откроется бульвар Свободы от автомобилей

В этом году на бульваре появится больше возможностей для активного времяпрепровождения помимо знакомых по прошлому году решений. Больше внимания уделяется созданию возможностей для занятия спортом. Например, вы можете познакомиться с такими играми, как петанк, баскетбол, настольный теннис, спайкбол, шахматы и шашки. Утренние занятия йогой будут проходить в центральном парке по воскресеньям.

Помимо занятий спортом, на этой площадке можно будет провести время и насладиться простыми моментами, например, пообедать, почитать книгу в гамаке или поговорить с друзьями. „Цель — подарить посетителям незабываемые впечатления. Мы надеемся, что каждый найдет здесь что-то по душе“, добавила Конго.

В субботу вместе с бульваром Свободы от автомобилей Тарту 2024 откроется также фестиваль Эмайыги и стартует Rally Estonia. В течение дня желающие могут посетить фестиваль Эмайыги на участке реки между Арочным мостом и зданием рынка. Вечером на сцене бульвара Свободы от автомобилей выступит легендарная поп-рок-группа Mahavok.

Детская площадка начнет свою работу уже в 15:00 – здесь будет проходить мастер-класс по гигантским пузырям, различные игры, а в фотокабине можно будет сфотографироваться с друзьями. Завершится вечер концертом группы Boipepperon и выступлением певицы An-Marlen.

Вечером также будет много интересного, в том числе ночной кинотеатр на Эмайыги. Официальная вечеринка after-party бульвара Свободы от автомобилей, или дискотека Eesti Ekspress Areen, начнется в бывшем Naiiv, а ныне баре Sulps, где пластинки будут крутить Сийм Нестор и Кристофер Луигенд.

На бульваре Свободы от автомобилей появится зона игр с водой, карусель, дорожка для скалолазания, ленточный лес и другие аттракционы, а также будет повторно использована уличная мебель прошлых лет. На фуд-стрит будут стоять пять фургонов с едой, в меню которых также будут вегетарианские блюда и блюда, приготовленные из местных продуктов.

Бульвар Свободы от автомобилей будет открыт с 6 июля по 12 августа. С программой можно ознакомиться по ссылке: tartukorraldab.ee/avp/programm