05.07.2024, 19:55
Погоня, взлом квартиры, возбуждение дела. А всё началось с того, что мужчина пришел на работу сильно пьяным(1)
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
В четверг, 4 июля, во второй половине дня в диспетчерский центр охранной фирмы Forus с одного из объектов Ида-Вирумаа поступил сигнал о том, что местные работники заподозрили своего коллегу в том, что он находится в состоянии опьянения. Нетрезвый работник оказал охранникам сопротивление, уехал с места событий на автомобиле и заперся у себя в квартире, из-за чего пришлось вызвать на помощь полицию и спасателей.
„Работник вел себя странно, от него пахло алкоголем, и не было сомнений, что он в состоянии сильного опьянения“, - сказала сотрудник Forus Керту Кула.
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