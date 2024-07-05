Погоня, взлом квартиры, возбуждение дела. А всё началось с того, что мужчина пришел на работу сильно пьяным

В четверг, 4 июля, во второй половине дня в диспетчерский центр охранной фирмы Forus с одного из объектов Ида-Вирумаа поступил сигнал о том, что местные работники заподозрили своего коллегу в том, что он находится в состоянии опьянения. Нетрезвый работник оказал охранникам сопротивление, уехал с места событий на автомобиле и заперся у себя в квартире, из-за чего пришлось вызвать на помощь полицию и спасателей.