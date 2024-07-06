06.07.2024, 19:55
У эстонских политиков лето в этом году отменяется. Предстоит ряд внеочередных заседаний(14)
Кто будет избран вице-спикером Рийгикогу от оппозиции?
ФОТО: | Delfi Meedia
У Рийгикогу предстоит этим летом несколько внеочередных заседаний. Первое из них состоится уже 15 июля, а там может закрутиться очередная интрига.
Руководство Рийгикогу созывает на понедельник, 15 июля, внеочередное заседание, где будут выбраны вице-спикеры парламента и будет обсуждаться судьба отклоненного президентом автомобильного налога.
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