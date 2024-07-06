Новости Эстонии
06.07.2024, 19:55

У эстонских политиков лето в этом году отменяется. Предстоит ряд внеочередных заседаний

 (14)
Кто будет избран вице-спикером Рийгикогу от оппозиции?
15 июля, вероятно, некоторые места в зале пленарных заседаний Рийгикогу тоже будут пустовать
15 июля, вероятно, некоторые места в зале пленарных заседаний Рийгикогу тоже будут пустовать
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

У Рийгикогу предстоит этим летом несколько внеочередных заседаний. Первое из них состоится уже 15 июля, а там может закрутиться очередная интрига.

Руководство Рийгикогу созывает на понедельник, 15 июля, внеочередное заседание, где будут выбраны вице-спикеры парламента и будет обсуждаться судьба отклоненного президентом автомобильного налога.

Нынешний вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас после избрания депутатом Европейского парламента отправляется работать в Брюссель, а его полномочия как члена Рийгикогу и заместителя председателя парламента прекращаются. Поэтому парламенту нужно собраться и выбрать нового вице-спикера.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии